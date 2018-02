Los Angeles.- Miguel Bosé es uno de los cantantes españoles que a pesar de su éxito y fama ha mantenido un gran hermetismo en su vida personal.Pero a pesar de estos esfuerzos, por primera vez ha salido a la luz el testimonio de una de sus parejas hombres, el coreógrafo y bailarín Nacho Duato, quien explicó que el amor entre él y Bosé surgió en los años 70 en Nueva York, lugar donde vivieron juntos.“Miguel es mi hermano. Nos llamamos así. Yo tenía 18 ó 19 cuando nos conocimos y él es seis meses mayor que yo. Es uno de mis mejores amigos. Una persona con un corazón que no le cabe en el pecho y un gran artista que ha luchado mucho. Es muy exigente y por eso nos llevamos muy bien”, contó Duato.Dando detalles sobre el flechazo que surgió entre ambos, Nacho confesó: “nos encantamos desde el primer momento, tanto físicamente como espiritualmente y nos juntamos como uña y carne”.Finalmente, el artista reveló que a pesar de que su relación en la actualidad no es la mejor, siempre le agradecerá por salvarle la vida. “Nada más llegar a Nueva York nos compramos unos patines y por poco me atropellan, Miguel me pescó por el pescuezo y me frenó. Me salvó la vida”.Por ahora Bosé no ha dado réplica a estas declaraciones y ha preferido enfocarse en lo que será su próxima presentación en el Festival de Viña del Mar, el 22 de febrero.Hace algunos meses el español tuvo que descubrir la identidad de sus cuatro hijos: Diego, Tadeo, Ivo y Telmo; debido a que lo intentaron extorsionar con una imagen de los niños.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.