Más allás del emparrillado

“¿Por qué debería parar?”, es una pregunta que sólo puede ser respondida por el mariscal de campo que juega en contra del tiempo, Tom Brady, y que quedó retratada en un documental que muestra su preparación para el Supertazón LII.Mañana, a sus 40 años, el quarterback de los New England Patriots y el reconocido en cuatro ocasiones como el ‘Jugador más valioso de la NFL’, participará en su octavo Super Bowl y estrenará el quinto capítulo de la serie ‘Tom vs. Time’.Esta producción de Facebook Watch, en asociación con Religion Sports, lanzó el primer episodio vía streaming el 25 de enero, y desde entonces ha compartido la segunda, tercera y cuarta parte del documental que muestra lo que hay detrás de la exitosa carrera del jugador de futbol americano.Y es que pesar de las expectativas, los obstáculos e inclusive de su edad, el cinco veces ganador del Supertazón ha encontrado un balance entre su vida familiar y profesional para continuar jugando, “mejor de lo que nunca lo hizo”, al deporte que le ha dedicado 18 años de su vida.Durante los primeros cuatro episodios, que juntos reúnen cerca de 21 millones de reproducciones, Brady deja que las cámaras entren a su vida y graben desde su arduo entrenamiento hasta su convivencia familiar, dando a conocer la relación que tiene con sus compañeros de campo, sus hijos, padres, esposa y con el mismo futbol.“Si vas a competir contra mí será mejor que estés dispuesto a renunciar a tu vida, porque estoy renunciando a la mía”, es una de las frases que dice Tom durante el primer capítulo y una de las tantas que exhiben como es que él ha tenido que sobrellevar los sacrificios que ha hecho por el deporte.Entonces, y sin importar si eres admirador de los New England Patriots o de los Philadelphia Eagles, hoy puedes comenzar a averiguar quien ganará el partido entre Tom y el tiempo, y mañana dedicarte a conocer el resultado final del campeonato de la National Football League.Primeros cuatro episodios disponibles en la página de Facebook: @tomvstimeEstreno del quinto episodio: Mañana, domingo 4 de febreroLugar de nacimiento: San Mateo, CaliforniaFecha de nacimiento: 3 de agosto de 1977Edad: 40 añosEstatura: 1.93 metrosPeso: 102 kgCónyuge: La supermodelo brasileña de 37 años, Gisele BündchenHijos: John Edward Thomas Moynahan de 10 años (con la actriz Bridget Moyanahan); y Benjamin Bündchen Brady de ocho y Vivian Lake Brady de cinco años (con Gisele Bündchen)Colegio: Universidad de MichiganEquipo: New England PatriotsLiga: NFLPosición: Mariscal de campoNúmero: 12Supertazones: 2001, 2003, 2004, 2014, 2017

