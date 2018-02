Muda Fernanda de piel

Ciudad de México— Mónica Robles está muerta y enterrada. Para Fernanda Castillo, el personaje que encarnó en ‘El Señor de los Cielos’ es cosa del pasado porque busca redescubrirse y redefinirse como actriz con su siguiente protagónico en ‘Enemigo Íntimo’.“Es contarles otra historia y retarme ante el público. Llega en un momento increíble, en el que se termina Mónica Robles, acabo de estrenar una película (‘Una Mujer sin Filtros’) y en el que me estoy probando de muchas formas.“Si una no avanza y no se modifica, no hay manera de que sigas dando lo que el público se merece, que es que le cuentes no lo que te acomoda a ti, sino lo que le parezca interesante”, compartió Castillo en entrevista.Y para dejar atrás el papel que interpretó por cinco años (pese al enojo de muchos de los fans del proyecto), transformó su estilo: Se tiñó el cabello de rojo, utiliza poco maquillaje y su vestuario es casi siempre el mismo.Todo lo contrario al anterior, una mujer que derrochaba sensualidad, siempre estaba bien vestida y completamente producida.“De repente, no me veo a mí misma y eso me gusta. Siempre he sido una actriz, y eso me da mucho gusto, que está completamente al servicio de mis personajes.“Si tiene que tener más peso o vestirse de tal manera o no verse tan bien, lo hago. Siempre me he modificado porque creo que es lo más importante, que el personaje no sea una copia de mí, sino que sea de verdad”, dijo la actriz.Durante un receso de las grabaciones de ‘Enemigo Íntimo’ aseguró que Roxana es una mujer que el televidente descubrirá poco a poco y que tiene una personalidad bastante ambigua que ha sido interesante construir y todo un reto desarrollar.“Es un camaleón, es un personaje que se va adaptando al lugar donde está y al hacerlo, de repente, se puede volver invisible. Es una mujer que va a ir cambiando en la historia y, de pronto, no te das cuenta cuando ya lo hizo.“Hacer esa transición, no yendo en secuencia, es muy complejo porque no sabes en qué momento estás y la idea es esa”.