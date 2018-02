Solito pondrá el ritmo

Cargando

Minneapolis — El domingo será la tercera vez que Justin Timberlake pise el escenario del Supertazón, pero a diferencia de las pasadas ediciones lo hará solo y en plan estelar.Ayer durante la conferencia de prensa, Timberlak descartó cualquier posibilidad de que ‘NSync, su antigua banda, lo acompañe en el escenario o que se presenten otros potenciales invitados, incluida la misma Janet Jackson, con quien protagonizó un polémico medio tiempo en 2004.Por lo pronto su único invitados es la banda, The Tennessee Kids, que lo acompañará en el espectáculo musical del Supertazón LII.“Es un momento en el que tienes la oportunidad de unir a tanta gente con lo que pienso que es la forma de arte más maravillosa: la música”, dijo. “Y, tú sabes, me gusta hacer música para bailar, así que espero que todo el mundo esté bailando”, agregó.Timberlake anticipó también un show que incluirá cosas ‘nunca antes hechas’, pero se abstuvo de dar detalles.Es tradición que las estrellas que encabezan el espectáculo musical de la final del futbol americano de la NFL, inviten estrellas como lo han hecho Madonna, Beyoncé, Black Eyed Peas y Bruno Mars, entre otros.Después de 14 años, Timberlake regresa al espectáculo del medio tiempo tras el número que protagonizó como invitado de Jackson en el que descubrió uno de sus pechos y que fue calificado como ‘falla de vestuario’ y que le costó a la CBS una multa de 550 mil dólares por parte de la Comisión Federal de Comunicaciones, aunque terminó siendo anulada.Admiración mutuaDurante la conferencia de 20 minutos, Justin admitió que siente una gran admiración por Tom Brady, el mariscal de campo de los Patriotas de Nueva Inglaterra (equipo rival de Águilas de Filadelfia en la final), y elogió sus habilidades como deportista y su cabello.Días antes, Brady también expresó su admiración por el cantante que fue novio de Britney Speras.Pero cuando le preguntaron a Justin cuál de los dos equipos le va (Patriotas o Águilas), respondió con un “Vamos, Pack, vamos”, en referencia a los Packers de Green Bay, que no estuvieron en las rondas eliminatorias.También elogió al difunto astro de Minneapolis Prince: “En mi opinión, es el músico completo más grande que se me ocurre en la cultura popular”.Timberlake actuará por tercera vez en un Supertazón, lo que representa un récord. El cantante lanza hoy un nuevo álbum y anoche estuvo presente en una fiesta en Paisley Park, la antigua casa y estudio de Prince.“Hay muchas cosas de mi lista de deseos que están ocurriendo esta semana y eso definitivamente está en el tope de esa lista”, expresó. “Voy a poder caminar por el terreno sagrado de Paisley Park”.Timberlake cumplió 37 años el miércoles. Algunos miembros de la prensa le cantaron ‘Happy Birthday’.Participaciones de Justin Timberlake en el mediotiempo del Supertazón2001Como parte de ‘NSync junto a Aerosmith2004Junto a Janet Jackson2018Como acto principal junto a su bandaDomingo 4 de febrero4:30 p.m. (Mediotiempo 6:30 p.m. aprox.)Televisíon de aire (NBC, Televisa y Azteca)TV de paga (ESPN)

