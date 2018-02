Acepta su retiro

Atenas, Grecia— Daniel Day-Lewis, actor tres veces ganador del Oscar, dijo Reuters que ha aceptado su decisión de dejar la actuación, pese a que él mismo no la entiende bien.“Si supiera la respuesta, probablemente evitaría tratar de responderla de igual modo, pero sucede que no puedo responder la pregunta”, declaró Day-Lewis a periodistas en Atenas antes de la proyección de su última película, ‘El Hilo Fantasma’.Day-Lewis, de 60 años, sorprendió al mundo del cine en junio al anunciar, sin dar explicaciones, que se retiraría de la actuación.Su decisión tuvo lugar después de terminar la filmación de ‘El Hilo Fantasma’, un oscuro romance ambientado en Londres de la posguerra en la década de 1950, que le tomó dos años investigar y escribir al director Paul Thomas Anderson.“No entiendo completamente (mi retiro), pero vino a mí con una sensación de convicción y por eso decidí aceptarlo en vez de luchar con eso”, comentó.El actor británico, que ganó premios Oscar por interpretar a un pintor y escritor irlandés parapléjico en ‘Mi Pie Izquierdo’ (1989), un codicioso barón del petróleo de comienzos del siglo 20 en ‘Petróleo Sangriento’ (2007), y al presidente de Estados Unidos Abraham Lincoln en ‘Lincoln’ (2013), describió a la actuación como un santuario.“De cierta manera, me salvó de mí mismo cuando era niño”, expresó. “Pero siento que es tiempo de explorar el mundo en una forma diferente ahora.‘El Hilo Fantasma’ fue nominado a seis premios Oscar, incluyendo Mejor Película, Mejor Actor y Mejor Director. Estrena en México el 16 de febrero.

