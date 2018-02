Cargando

Los Angeles— La idea de ser inmortal puede lucir seductora. Sobre todo en esta época en la cual la tecnología parece prometer las condiciones para que esa utopía pueda funcionar en términos de comodidad.Pero, cuando ese panorama se plantea en un futuro complicado para el planeta y la humanidad, el asunto revela sus puntos grises.Ese es el arco argumental en el que se desarrolla la serie de ciencia ficción ‘Altered Carbon’, una ambiciosa producción de Netflix que, precisamente, propone una aventura de acción rodeada de reflexiones acerca de la vida, la muerte, el poder y la inequidad social, sin perder la textura de acción y entretenimiento.La idea no es nueva, pero es interesante la manera como la desarrolla la serie, disponible desde este viernes en la plataforma de contenidos de TV y cine en la web.En el siglo XXV las personas ya no mueren, pues tienen la posibilidad de transferir sus mentes y conciencia a otro cuerpo; pero no todo es perfecto, ya que es un servicio solo para multimillonarios.Sin embargo, un asesinato (aspecto que se revela como la letra pequeña de un contrato de inmortalidad) activa la historia de un policía que se ve inmerso en ese misterio.“No es la típica trama de un mundo totalmente destruido. De hecho, seguimos, como humanos, teniendo una vida, pero hay un nuevo conflicto, relacionado con quien tiene el poder para extender su destino y aquellos que no son tan afortunados (...). Lo más interesante, más allá de la acción o los efectos visuales que exige el género, es que plantea ese principio de que la vida es bella porque sabemos que va a terminar”, reflexiona Renée Goldsberry, quien saltó de la puesta en escena del musical Hamilton a esta serie futurista.“Creo que ambas comparten con el público la idea de que están frente a algo totalmente diferente a lo que han visto. En 'Altered Carbon', puede que te encuentres con temas que te interesan desde antes, pero tiene muchas sorpresas”, añade.Por su parte, el actor Joel Kinnaman, quien es el que termina atrapado en la resolución del misterio, reconoce que el concepto es atractivo para la gente, pues la inmortalidad siempre ha sido parte de una ilusión colectiva.“Mira la cantidad de gimnasios o cremas que prometen juventud eterna”, opina. “Ademas, la tecnología siempre ha sido parte de esa idea de proveer confort a quienes tienen los medios para disfrutarla”, agrega la actriz mexicana Martha Higareda, que forma parte del elenco multicultural que tiene la serie.“Hay una conexión de eso con la trama. Pues cada vez que cambias de cuerpo, no importa el género o la raza. Para mí, ese es un aspecto positivo dentro de la visión del futuro que plantea ‘Altered Carbon’”, reflexiona Kinnaman, sin dejar de recalcar que se trata de una apuesta accesible de acción, misterio y efectos visuales que todo el tiempo están empujando la historia.“Soy positiva frente a lo que les espera a las nuevas generaciones. Siempre terminamos uniéndonos y cambiando las cosas”, plantea la actriz.“Pienso igual, a pesar de que sabemos que la tecnología tiene esa contradicción de que puede ser usada para mejorar la vida o para aniquilarnos para siempre”, agrega Kinnaman. A lo que Higareda agrega: “Ese es un dilema que también se aplica al mensaje más profundo que se mueve en la serie”.Disponible hoy en NetflixCantidad de episodios: 10Creador: Laeta KalogridisReparto: Joel Kinnaman, James Purefoy, Martha Higareda, Kristin Lehman, Renée Elise Goldsberry

