Separación lo persigue

La frase: “Cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia”, separa los hechos reales de la ficción, pero como en todo existen sus excepciones y un ejemplo de ello es Gabriel Soto, quien es perseguido por el drama de la separación tanto en su vida personal como profesional.Basta con ver el desenlace que tuvo la telenovela ‘Caer en Tentación’, protagonizada por el actor mexicano de 42 años, por Silvia Navarro, Adriana Louvier y por Carlos Ferro, para darse cuenta que las situaciones que atraviesa el personaje de Soto, y él mismo, son muy similares.En la producción de Televisa el personaje de Gabriel es el padre del bebé del personaje de Adriana Louvier, quien engaña a su esposo. Un acontecimiento que se asemeja a la crisis matrimonial que ha hecho de la vida del actor un caos.Debido a las especulaciones que existían sobre la paternidad del pequeño Matías Gregorio, quien fue señalado como el hijo de Gabriel Soto hasta que se comprobó que es hijo legítimo de Julián Gil y de Marjorie de Sousa a través de una prueba de ADN, el actor se separó de su esposa, Geraldine Bazán.Fue en diciembre cuando la pareja hizo pública la anulación de su matrimonio de poco más de 10 años, durante el cual tuvieron a dos pequeñas niñas: Alissa Marie y Alexa Miranda, quienes se vieron afectadas por las falsas declaraciones.Todo el escándalo comenzó con la publicación de unas fotografías donde Gabriel aparece en la playa con la actriz venezolana Marjorie De Sousa, con quien compartió escenario en la obra: ‘¿Por qué los hombres aman a las cabronas?.Y aunque ese problema ya esta ‘resuelto’, las coincidencias no terminan con esta polémica, pues como si fuera poco, su más reciente producción cinematográfica es una comedia romántica en la que la boda del personaje de Soto es arruinada por su hijo y una cómplice.Sin embargo, y a pesar de esta serie de similitudes entre problemas ficticios y reales, Gabriel, en entrevista telefónica con El Diario de Juárez, dijo estar muy contento por haber participado en la producción peruana ‘La Peor de mis Bodas’ y expresó sentirse agradecido por tener la oportunidad de crecer como actor.“Afortunadamente no he dejado de hacer novelas, pero bueno, todo lo que es el arte y la actuación, que abarca el teatro, el cine y la televisión, son experiencias para crecer y para agradecer. Siempre son experiencias diferentes, pero finalmente siempre ayudan a mejorar como actor”, aseguró.Esta película, estelarizada también por la actriz Maricarmen Marín, se estrenó en septiembre del 2016, en Perú, y Gabriel es el único actor extranjero de la producción, quien aseguró que: “Es muy entretenida, una película totalmente familiar”.“La verdad fue una experiencia maravillosa, yo la disfruté muchísimo y le gustó tanto al público que están pensando hacer la segunda parte, más bien ya es un hecho que se va a hacer la segunda parte”, declaró.Según las afirmaciones del actor se están programando la fechas para comenzar el rodaje de la secuela, además, compartió que ‘La Peor de mis Bodas’ ya esta disponible en la plataforma digital Pantaya.“Creo que el abrir este tipo de plataformas es un gran acierto. La gente tiene la opción de ver diferentes contenidos a la hora que quiera, donde quiera y cuando quiera. Las personas que no tuvieron oportunidad de verla ya lo pueden hacer”, manifestó.De realizarse la segunda parte del filme se convertiría en el quinto trabajo cinematográfico de Gabriel, siendo el primero ‘Ladrón que roba a ladrón’ de Joe Menéndez; y las demás producciones ‘La Casa de las Sanaciones’ con Christian Bach y Mauricio Islas; y ‘Cofradía’ con Roberto Palazuelos y Sergio Mayer.Ya disponible en www.pantaya.comReparto: Gabriel Soto, Ricky Tosso, Maricarmen Marín y Adolfo AguilarSinopsis: Maricielo es una pícara vendedora de artículos para fiestas que es tentada por el hijo de un millonario para hacerse pasar por la mejor organizadora de bodas de Lima y así arruinar el matrimonio de su padre con su tonta novia.

