'House of Cards' reanuda el rodaje sin Kevin Spacey

La compañía Netflix ha retomado el rodaje de la sexta y última temporada de House of Cards. Y lo ha hecho, tal y como anunció, sin la presencia de su protagonista en sus cinco temporadas anteriores, Kevin Spacey tras ser acusado de acoso sexual. Al elenco, encabezado ahora en solitario por Robin Wright, que seguirá dando vida a Carrie Underwood, se suman los nombres de Diane Lane y Greg Kinnear, escribió Europapress.Según informa Variety, los detalles de sus personajes se mantienen en secreto y sólo está confirmado que Lane y Kinnear interpretarán a dos hermanos. Lane, nominada al Oscar como Mejor Actriz en 2002 por su papel en Infiel, también cuenta con dos nominaciones a los Emmy y tres a los Globos de Oro. La actriz aparece en las películas del Universo Cinematográfico DC encarnando a la madre de Superman y también aparecerá en la próxima serie de Amazon, The Romanoffs.Kinnear, nominado al Oscar por su papel en Mejor... imposible en 1997, también ha sido candidato a un Globo de Oro y a dos premios Emmy por su partaicipación en la serie Modern Family y la miniserie Los Kennedy. Ha aparecido en films como Pequeña Miss Sunshine, Verano en Brooklyn o Tienes un e-mail. Ambos se suman a un elenco que cuenta con Michael Kelly, Jayne Atkinson, Patricia Clarkson, Constance Zimmer, Derek Cecil, Campbell Scott y Boris McGiver.La producción de la nueva temporada de la serie, que contará tan solo con ocho capítulos fue suspendida el pasado mes de octubre tras las acusaciones de agresión y acoso sexual contra la estrella de la serie Kevin Spacey.Netflix anunció que finalizaba cualquier tipo de relación contractual con el actor, lo que ha motivado no solo el fin de Frank Underwood, sino también que el biopic del escritor Gore Vidal que nunca verá la luz. En total, se cifra que el escándalo sexual de Spacey le ha costado a la plataforma casi 40 millones de dólares.

