Descarta reencuentro de The Jonas Brothers

Ciudad de México.- Nick Jonas puso fin a los rumores de un posible reencuentro de la agrupación The Jonas Brothers, que impulsada en la década de los 2000 por Disney, era conformada por él y sus hermanos Joe y Kevin Jonas.“Sólo salimos por un fin de semana juntos, y luego creo que nuestro Instagram fue retomado o reabierto, pero puedo decirte que ahora mismo no hay planes de una reunión”, dijo el cantante estadounidense a E!Sin embargo, agregó que no cierra la posibilidad de volver juntos a los escenarios.“Nunca podría decir nunca, no sabemos lo que va a pasar”, expresó.Los Jonas Brothers debutaron en 2005 y se separaron en 2013.Durante su paso por la música fueron conocidos por temas como ‘Sos’, ‘Burnin’ Up’, ‘When you Look Me in the Eyes’, ‘Year 3000’ y ‘Pom Poms’, que fue uno de sus último cortes.