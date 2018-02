Michelle Obama explica regalo de Melania Trump

Resulta que Ellen DeGeneres resuelve misterios en sus ratos libres. La presentadora del programa de TV hizo que la primera dama Michelle Obama revelara qué era el misterioso regalo que Melania Trump le entregó durante el cambio de administración, el día de la toma de posesión del presidente.En su primera entrevista para la televisión desde que abandonó la Casa Blanca, Obama apareció tan radiante y carismática como siempre, dando a conocer lo que había dentro de la caja azul de Tiffany & Co., que Trump le entregó.“Era un bellísimo marco”, dijo Obama antes de que DeGeneres reprodujera nuevamente el video que se hizo viral.Donald Trump fue muy criticado durante la toma de posesión por no esperar a su esposa ni ayudarla a bajar del auto, tampoco la tomó del brazo antes de subir los escalones de la Casa Blanca para saludar a los Obama.Melania Trump tuvo que subir sola los escalones, unos cuantos pasos detrás de su esposo, con la caja en sus manos y mostrando un poco de torpeza durante unos cuantos segundos.“Bueno, es que existe el protocolo. Es como una visita de Estado, así que ellos te dicen que tienes que hacer eso, que debes pararte en cierto lugar y nunca recibes regalos, pero yo lo acepté”, recordó Obama candorosamente, mientras la audiencia se reía. “¿Qué debía hacer con ese regalo?”En el video y en el formato de GIF, Obama gira para encontrar qué hacer con el inesperado obsequio. Sin embargo, Barack Obama rápidamente se hizo cargo del asunto, resolviendo la situación de una manera fluida y natural.“Nadie apareció para hacerse cargo de la caja. Me pregunto si nos tomamos la foto con ella”, agregó Michelle Obama.“Mi esposo me salvó de ese momento, tomó la caja y la colocó en el recibidor de la Casa Blanca”.

