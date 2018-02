Le entra a la improvisación

Ciudad de México.- Vadhir Derbez asume nuevos retos en este 2018 y se lanza ahora como conductor del reality ‘Are You The One? El Match Perfecto’, siendo la improvisación el mayor obstáculo que tuvo qué superar.El hijo de Eugenio Derbez confesó sentirse orgulloso por explorar diferentes áreas en el medio artístico, oportunidad que su papá no tuvo cuando inició.“Ya había conducido, en cosas más pequeñas, pero no había tenido todo un programa. Tenía que estar improvisando con los demás, esa dinámica es muy diferente a actuar y creo que esa experiencia fue muy enriquecedora”, afirmó en entrevista.La segunda temporada de este programa fue grabada, en su totalidad, en las playas de Brasil y proyectará 60 episodios a partir del lunes 12 de febrero por MTV.“Poco a poco me verán más suelto en cada capítulo, al final me di cuenta de que los chavos me aceptaron muy bien. Además, es padre ver cómo crecieron a lo largo del programa.“Yo llegaré a ponerle las actividades a los participantes, les daré las noticias, les diré qué harán y qué no, también estaré encargado de dar muchas sorpresas”, expresó.El actor agradeció el apoyo recibido por parte de su padre y recalcó que su apellido, en vez de ser un peso para él, es un gran aliado.“A mi papá lo veo como un ejemplo a seguir, es alguien a quien admiro muchísimo, más que ser un peso, estoy orgulloso de tener el apellido Derbez, es algo que me motiva a ser mejor, que me empuja a buscar ser siempre un mejor ser humano, me siento muy feliz”, dijo.