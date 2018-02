Abre Vives la brecha

Ciudad de México.- Cuando decidió fusionar el vallenato y la cumbia con el pop, todos le decían a Carlos Vives que no era el mejor sendero para ser escuchado.A 36 años de carrera, el colombiano agradece haber seguido su intuición, pues además de poseer 11 gramófonos (premios Grammy), hoy se le considera una de las figuras que abrió la puerta para que la música latina se posicionara en todo el orbe.“Cuando decidí encontrar un sonido moderno con el folclor de mi tierra, mucha gente creyó que no iba a tener un camino exitoso, y curiosamente el amor por mi gente y por mi tierra hizo que mi música viajara a muchos lugares.“En diferentes momentos de la historia, la música latina ha tenido su lugar, pero veo que hoy hay más oportunidad de llevar nuestra música a otras partes, con sonidos más contemporáneos. Le abrimos las puertas a las nuevas generaciones”, sostuvo en entrevista telefónica.Después de hacer baladas en la década de los 80, el cantante y actor le apostó a la fusión de ritmos locales con pop a partir de 1991, la fórmula que hoy ha puesto a intérpretes como Luis Fonsi en los primeros puestos de las listas de popularidad.Sin embargo, Vives, quien entró al Salón de la Fama de los Compositores Latinos en 2017, consideró que todavía queda mucho por hacer en el terreno de las letras.“Yo veo hoy temáticas que se oyen mucho, que tienen mucha oportunidad; hay cosas que me parecen más valiosas que otras, algunas suenan pobres y oportunistas. Cada artista muestra su educación a través de lo que escribe”, advirtió.Con una discografía de 15 álbumes y 9 recopilaciones, Vives no se cansa de crear y goza tocar en un escenario como si fuera la primera vez.“Lo que me enseña la vida es lo que uso para mis composiciones, mensajes sencillos, sobre ser cariñosos con la gente, con nuestro mundo, de no ser excluyentes, crecí en un pueblo humilde pero que era el más generoso”.Y aunque tardó tres años en lanzar un nuevo disco de estudio, el compositor de 56 años dará concierto el 22 de abril en el Auditorio Nacional para promocionar su nuevo material, Vives, en el que suma colaboraciones con Thalía y el reguetonero Sebastián Yatra.Con su trayectoria como respaldo, el colombiano se siente comprometido a enseñar a las nuevas generaciones, por lo que puso la escuela Río Grande, en Bogotá, en la que además de música, da lecciones de humildad.“Por lo general siempre me preguntan cómo le hice y cuándo van a tener la oportunidad de ser famosos, y yo les digo: Tu oportunidad es esta noche que salgas al escenario. Siempre hay que valorar tocar en vivo, aunque el lugar no esté a reventar”.