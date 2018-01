Ni de aquí ni de allá

Miami— Marimar Vega es la protagonista de ‘La Boda de Valentina’, una comedia romántica rodada en México por el director Marco Polo Constandse que se propone conquistar al público de México y Estados Unidos en febrero, el mes del amor.La cinta que tiene previsto su estreno para el viernes 9 de febrero, está centrada en el triángulo amoroso entre Valentina, Jason (Ryan Carnes) y Ángel (Omar Chaparro), el ex novio de ella, y también muestra las diferencias culturales entre México y Estados Unidos.El personaje de Marimar tiene que escoger entre una vida idílica en Estados Unidos y la caótica vida de su México natal, desde donde sus raíces la llaman.“La mayoría de la gente que vivimos fuera de nuestro país, por más felices que estemos fuera, cuando vuelves y ves de nuevo a tu familia, amigos, la comida y la cultura te sientes mucho más en casa”, dijo a EFE la actriz, quien vive en Los Angeles.Es por eso que la mexicana se siente plenamente identificada con su personaje.“Hay un texto en la película que yo lo digo como Marimar. Cada vez que estoy en México me encanta el caos de mi ciudad, el ruido y todo lo que tiene México, pero cuando estoy en Estados Unidos me encanta estar acá. Experimento perfectamente esto”, afirmó.‘La Boda de Valentina’ muestra el choque cultural entre el prometido estadounidense de Valentina y los Hidalgo, la familia de la joven, cuyo padre en la película es candidato político en una surrealista campaña electoral.Pese a ser una parodia, Marimar consideró que tiene elementos totalmente realistas.“Por más cómico que parezca, aunque el tema político en mi país se toca con un poco de farsa, desafortunadamente es totalmente verdad”, dijo.En la película, Marimar combina inglés y español por primera vez, una mezcla que espera que sirva para abrirse un poquito más las puertas en el mercado estadounidense.

