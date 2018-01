Ciudad de México— Quincy Jones dice tener ¡22 novias! El productor musical, de 84 años, afirmó en una entrevista a GQ, que no estaba casado debido a que tenía múltiples relaciones con chicas de entre 28 y 42 años.“Estuve casado tres veces. Se me dijo que no me casara con actrices o cantantes. Y terminé con dos actrices, Peggy Lipton y Jeri Caldwell, y una modelo superestrella. No escuché todos los consejos”, dijo entre risas al ser cuestionado sobre si hablaba en serio respecto a sus numerosas parejas.El intérprete de ‘Slow Jams’ insistió, de nuevo, en que sí sostenía 22 relaciones y explicó que viven en diferentes partes del mundo.“Por supuesto que sí. En todas partes. Ciudad del Cabo. El Cairo. Estocolmo (ella viene la próxima semana). Brasil... (Belo Horizonte, Sao Paulo y Río). Shanghai... Conseguí una gran chica de allá, de Shanghai. El Cairo... wow”, contó.Jones aseguró que no engaña a nadie, pues las mujeres se conocen entre sí.“Sí, yo no miento. Y es sorprendente. Las mujeres lo entienden, hombre. No olvides que ellas son 13 años más listas que nosotros. No lo olvides”, apuntó.El estadounidense fue enfático en que no salía con mujeres de su edad. “¡Diablos, no! ¿me ves con una mujer de 84 años? ¿estás loco?” dijo a la revista.“No hay nada... no hay un revés. Tienes que estar bromeando. Tengo algo de tecnología que mantiene a las gordas y viejas lejos de aquí. Vibra si es demasiado vieja. Pero te sorprenderías... estas mujeres, las jóvenes, son agresivas ahora. Oh, Dios. Ellas no tienen miedo, hombre. En todo el mundo”, agregó.• Jones estuvo casado de 1957 a 1966 con la actriz Jeri Caldwell, con quien tuvo una hija, Jolie Jones.• En 1967 se casó con la modelo suiza Ulla Andersson y tuvo dos hijos: Martina y Quincy Jones III. Se divorciaron en 1974.• De 1970 a 1972 salió con Carol Reynolds y tuvieron una hija llamada Rachel.• En 1974 se casó con Peggy Lipton, tuvo dos hijas, Kidada y Rashida Jones, y se separó en 1990.• De 1991 a 1995 tuvo una relación con Nastassja Kinski y con ella a su hija Kenya Julia Miambi Sarah Jones nacida en 1993.