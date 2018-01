En honor a 'El Divo'

Cargando

El amor y la admiración que México siente por el fallecido ‘Divo de Juárez’ sigue alzándose a través de las voces de diversos cantantes, entre ellos: Edith Encalada, una yucateca que, junto al que fuera el mariachi de Juan Gabriel, ‘Alma de Juárez’, se encuentra grabando un disco en homenaje al juarense.La particularidad de este próximo material discográfico no sólo se debe a que la voz de la cantante es acompañada por el mariachi que trabajó con Alberto Aguilera Valadez durante 24 años; ni por contar con los arreglos, producción y dirección musical de Guillermo Hergal, quien fue el director musical del artista por siete años; sino por haber sido grabado en la Casa Dorada.Esta residencia y estudio de grabación, ubicada en Cancún, Yucatán, fue propiedad del legendario cantante hasta su óbito en el 2016, año en el que el falleció en Santa Mónica, California, debido a un infarto a sus 66 años.En este lugar ‘El Divo’ realizó sus últimas producciones musicales: ‘Los Dúo’, ‘Los Dúo 2’ y ‘Vestido de Etiqueta’, tres discos que le permitieron a artistas como Juanes, Natalia Jiménez, Vicente Fernández, Alejandra Guzmán, Espinoza Paz y Luis Fonsi, conocer los estudios.Y aunque Edith, de 35 años, no tuvo la oportunidad de grabar un dueto con Alberto Aguilera, decidió rendirle tributo a ‘Juanga’ a través de una serie de canciones y vídeos producidos en el que fue el hogar del cantante.El primer tema y vídeo musical del disco, titulado ‘Edith Encalada feat. El Mariachi del Divo Alma de Juárez’, se grabó durante el mes de octubre del año pasado: ‘El Farsante’, un sencillo que lanzó Juan Gabriel en 1983.Esta primera canción y su respectivo vídeo ya se encuentran YouTube y Spotify, y además de él los temas ‘Me Nace del Corazón’, ‘La Mujer que yo Amo’, ‘Himno de Amor a la Virgen de Guadalupe’, ‘Te Sigo Amando’, ‘Abrázame muy Fuerte’, ‘Amor Eterno’ y ‘No Tengo Ddinero’, van a formar parte del disco que se conformará por 10 piezas y que aún no tiene fecha de lanzamiento.A la par del trabajo de producción del homenaje al ‘Divo de Juárez’, Encalada se encuentra promocionando su primer material discográfico: ‘Imagino’, el cual se estrenó en enero del año pasado.www.edithencalada.comFacebook: @EdithEncalada83YouTube: Edith Encalada

