Confía en héroes sin capa

Los Angeles— Las decisiones que toman las personas en situaciones límite las pueden convertir en héroes, y es en ellos en quienes el cineasta Clint Eastwood deposita su confianza, según dijo al presentar su nueva película, ‘15:17 Tren a París’ (‘The 15:17 to Paris’).Los atentados terroristas que de unos años a la fecha se han registrado alrededor del mundo hacen que el director dude sobre lo que le espera a los jóvenes. Por ello, prefiere tener fe en lo que la gente ordinaria puede lograr con sus acciones.“Es difícil. No sólo en Estados Unidos, sino en todo el mundo. Mientras estábamos en París pasaron cosas terribles ahí, en España y en todos lados. Puede ser deprimente, pero tienes que seguir. Aunque en este caso tuvo un buen final”, mencionó el director en conferencia de prensa.Eastwood retomó la historia de Spencer Stone, Alek Skarlatos y Anthony Sadler, tres amigos que detuvieron un intento de tiroteo masivo a bordo de un tren, durante sus vacaciones por Europa.Ya en ocasiones previas, el director había quedado tan impresionado con historias reales que decidió llevarlas a la pantalla, como fue el caso de ‘Sully: Hazaña en el Hudson’ (2016) y ‘Francotirador’ (2014).Pero en esta ocasión, Eastwood llevó esa confianza un paso más allá, al emplear como actores a los propios protagonistas de la historia, quienes plasmaron su experiencia en un libro que sirvió de base a la cinta.“Se me hizo una historia fascinante cuando la leí en el periódico”, recordó.En su opinión, no hay una fórmula para convertirse en héroe; sin embargo, sí hay una mezcla de valentía y suerte, que llevó a sus protagonistas a tener un desenlace afortunado.“No sé lo que hace héroe a una persona. Es exactamente de lo que se trata este libro, estas personas, esta película. Es el hecho de que nadie sabe lo que le va a pasar, vas a lugares y no sabes lo que va a pasar.“Vivimos actualmente en un mundo en el que puedes ir caminando y alguien puede dispararte. Esta generación tiene que enfrentar cosas muy extrañas y a veces te detienes a preguntarte: ¿qué haría yo en esa situación?. Y a veces no puedes hacer mucho porque el destino juega un papel importante. Eso pasó con estos chicos”, añadió.Stone, Skarlatos y Sadler piensan continuar probando suerte como actores después de este debut pero, principalmente, desean aprovechar esta oportunidad para esparcir su mensaje a través de charlas e inspirar así a la personas a superar los obstáculos de la vida.“Había entre 300 y 400 personas en ese tren. Y alguien sube con tres armas y municiones suficientes para dos centenares de personas. Pudo ser algo horrible, pero no lo fue. Te hace pensar en tu propia vida y lo que harías en esa posición. Nadie lo sabe realmente”.‘15:17 Tren a París’ se estrenará en México el viernes 9 de febrero.

