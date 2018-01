Juarense, guía de puertos mexicanos

La Secretaria de Comunicaciones y Transportes (SCT) se encargó de conceptualizar un libro único en el país, pero fue el intelecto de una juarense el que se hizo cargo del cuidado de la edición del mismo, logrando enaltecer más que los puertos mexicanos.‘Faros de México. Los Guías de Altamar’, es un libro que comenzó a desarrollarse hace cuatro años –en el 2014-, con la finalidad de ofrecer un recorrido grafico por los faros más importantes del Pacífico y del Golfo de México, y para destacar su relevancia a lo largo de la historia.El desarrollo de este proyecto, que forma parte de una serie de libros para la Biblioteca Mexicana del Conocimiento, le fue confiado a Abigail Villegas de 40 años, quien compartió para El Diario de Juárez –vía telefónica- que la creación del mismo duró un año y seis meses.“La publicación se realizó en el 2015. Es una obra que no esta a la venta pero que se puede encontrar en digital en la página de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes”, comentó.Durante el mismo año de su publicación el ejemplar participó en la mayor feria comercial de libros a nivel internacional: La Feria del Libro de Frankfurt, Alemania, y desde entonces se ha distinguido por ser la única obra que recopila esta información sobre México.Con 20 años de experiencia en temas de comunicación y mercadotecnia, Abigail se aseguró de que el libro diera testimonio sobre la importancia de las estructuras luminosas, que debido al desarrollo de métodos modernos de investigación se han vuelto obsoletas.Esta obra, que destaca que en el mundo existen cerca de mil 500 faros en servicio, mientras que en los litorales del país operan 135, se suma a la experiencia de la juarense, quien es fundadora y directora general de Colibrí Asesores, una empresa que tiene el objetivo de ofrecer servicios de asesoramiento en temas de comunicación y mercadotecnia.Y gracias a la asociación Amor por Juárez A.C., dedicada a promover y destacar el talento de la ciudad, Abigail estará mañana en El Paso para presentar el libro por primera vez en la frontera y obsequiar algunos ejemplares.“Después de que me hayan otorgado la oportunidad de cuidar la edición, presentar el libro en Ciudad Juárez me hace sentir muy contenta, orgullosa y agradecida”, concluyó.Hotel Indigo en El Paso (325 N Kansas St.)Miércoles 31 de enero5:00 p.m.Entrada libre

