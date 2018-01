Son cosa seria

Ciudad de México–Pese a su corta edad, la intensidad histriónica y capacidad dramática de algunos niños actores han dejado anonadados a los cinéfilos y a la crítica por igual.Sin embargo, después de un papel de ensueño, con el que han arrancado una que otra lagrimita, no todos han logrado construir una carrera, como lo hicieran Jodie Foster, Natalie Portman y Leonardo DiCaprio, quienes desde muy temprana edad destacaron por su talento interpretativo frente a la cámara.Pero, independientemente de su trascendencia, en los últimos años han surgido varios pequeños gigantes de la actuación. ¿Los ubicas?Brooklynn Prince+ Nacionalidad: Estados Unidos+ Edad: 7 años+ Muchos se enamoraron de esta pequeña con su protagónico en ‘The Florida Project’, cinta que le valió el Critics' Choice Movie Award como Mejor Intérprete Juvenil.+ Hasta antes de eso, en su currículum sólo aparecía ‘Robo-Dog: Airborne’. Ahora se dice que podría prestar su voz para ‘The One and Only Ivan’, junto con Angelina Jolie, y participará en ‘Monsters at Large’ y ‘The Turning’.Saniyya Sidney+ Estados Unidos+ 11 años+ A su corta edad ha trabajado con grandes figuras de Hollywood: Sarah Paulson, Angela Bassett, Kathy Bates, Denzel Washington, Viola Davis y Octavia Spencer, por mencionar algunos.+ Actuó en las series ‘Raíces’ y en ‘American Horror Story: Roanoke’, pero fue su incursión en las cintas ‘Barreras’ (‘Fences’) y ‘Talentos Ocultos’ lo que atrajo la atención de los críticos. Luego participó en ‘Fast Color’, de Julia Hart.Jacob Tremblay+ Canadá+ 11 años+ Su actuación en ‘La Habitación’ (2015) le mereció el Critics' Choice Movie Award como Mejor Intérprete Juvenil, el de Mejor Actor en el Academy of Canadian Cinema and Television Award y estar nominado como Mejor Actor de Reparto en los Screen Actors Guild Awards.+ Este año volvió a conmover con ‘Extraordinario’, cinta en la que da vida a un niño con alteraciones faciales. Entre sus créditos ya se encuentra ‘Before I Wake’, ‘Burn Your Maps’, ‘The Predator’ y ‘The Death and Life of John F. Donovan’.Quvenzhané Wallis+ Estados Unidos+ 14 años+ En 2013, con tan sólo 9 años, se convirtió en la persona más joven en estar nominada a un Óscar. Por su papel en ‘Beast of the Southern Wild’ (2012) contendió por el premio a Mejor Actriz de la Academia, entre muchos otros reconocimientos que recibió.+ Por su protagónico en ‘Annie’, de 2014, la nominaron al Globo de Oro como Mejor Actriz en una Comedia o Musical. Prestó su voz para ‘Trolls’ y ahora lo hará para ‘Naya Legend of the Golden Dolphin’, en la que participan Kate Winslet y Gerard Butler.Alex R. Hibbert+ Estados Unidos+ 13 años+ Gracias a ‘Luz de Luna’ (2016), cinta ganadora del Óscar a Mejor Película en 2017, el neoyorquino obtuvo el Premio Robert Altman en los Independent Spirit Awards y una nominación como Mejor Intérprete Juvenil en los Critics' Choice Movie Awards.+ El actor aseguró que donaría su salario para la investigación contra el cáncer y que no actuaba por la fama. Próximamente estrenará ‘The Chi’, serie de la cadena Showtime.Sunny Pawar+ India+ 9 años+ A los 6 años fue elegido entre 2 mil niños para dar interpretar al pequeño Saroo en ‘Un Camino a Casa’, la película biográfica sobre un chico indio que se pierde, es adoptado por una familia australiana y después logra encontrar a su madre biológica.+ Su interpretación robó el corazón de los espectadores y los aplausos de la crítica. Tras el éxito que tuvo la cinta en las ceremonias de premiaciones, Sunny regresó a su país donde ha continuado en la actuación.Millie Bobby Brown+ Reino Unido+ 13 años+ Dar vida a Eleven, una niña con poderes de telequinesis, en la serie ‘Stranger Things’ cambió la vida de Millie. Por su papel ha estado nominada a premios como el Emmy, Screen Actors Guild Awards, People's Choice Awards y los Teen Choice Awards.+ La actriz se volvió un suceso que impactó hasta el mundo de la moda, pues diversas firmas la buscaron para vestirla o para que fuera imagen de sus campañas. Su primer papel en la pantalla grande será en ‘Godzilla: King of Monsters’, en 2019.Millicent Simmonds+ Estados Unidos+ 14 años+ Debido a una mala medicación, a los meses de nacida la actriz quedó sorda. Eso no impidió que el director Todd Haynes la incluyera en el elenco de ‘Wonderstruck’, junto a Julianne Moore y Michelle Williams.+ Su desempeño llamó la atención de la crítica y estuvo nominada como Mejor Intérprete Juvenil en los Critics' Choice Movie Awards. Su siguiente papel fue en la cinta de horror ‘A Quiet Place’, donde participan John Krasinski y Emily Blunt.Mckenna Grace+ Estados Unidos+ 11 años+ Desde los 6 años, Mckenna ha desarrollado una carrera en cine y televisión. Sus créditos incluyen las series ‘The Young and the Restless’, ‘CSI’, ‘The Vampire Diaries’ y, más recientemente, ‘Designated Survivor’. En cine ha participado en ‘Cómo ser un Latin Lover’ y ‘Yo, Tonya’.+ No obstante, fue la película ‘Un Don Excepcional’ (2017), donde tuvo un rol protagónico al interpretar a una niña superdotada, la que generó atención en su trabajo y una nominación al Critics' Choice Movie Awards.Abraham Attah+ Ghana+ 16 años+ Su debut fílmico fue en el filme de Netflix ‘Beast of No Nation’, donde interpretó a un joven soldado y compartió créditos con el británico Idris Elba. Por su actuación se llevó el reconocimiento a Mejor Actor Joven en el Festival de Venecia y el Independent Spirit Award, por mencionar algunos.+ En 2017 apareció en ‘Spider-Man: Regreso a Casa’, y formará parte del elenco de la cinta ‘The Modern Ocean’, dirigida por Shane Carruth (‘Upstream Color’ y ‘The Girlfriend Experience’).