'Me siento honrada'

Ciudad de México.- Su disco Musas (Un Homenaje al Folclor Latinoamericano en Manos de Los Macorinos) está nominado al Grammy en la categoría Mejor Álbum Pop Latino, pero esto es algo que Natalia Lafourcade no comprende del todo.Aun así, a la cantante no le desagrada porque significa que ha cumplido uno de sus cometidos: ir más allá de los paradigmas musicales.“Una de las cosas que he querido hacer con mi música es romper las barreras de los géneros o de lo que ya está preestablecido, jugar con esas fronteras y rebasar esos límites.“Si el disco se considera un pop latino, hay una parte de eso que me gusta, que tiene que ver con lo fácil que puede resultar para el oído”, dijo la intérprete, en entrevista telefónica desde Nueva York.Porque al final no es un error que esté en esa categoría, pues, fuera de las ideas preconcebidas que se tengan del pop, la idea básica del género es que sea común para la gente, y el folclor es precisamente eso, popular y cotidiano.“A la hora de hacer este disco quería hacer algo que incluyera desde los géneros hasta la gente, las generaciones. Algo que pudiera escuchar mucha gente sin importar que escucharan rock moderno, electrónico, boleros o clásicos.“Quería que tuviera algo de simple, fácil para el oído, de comercial también, para que mucha gente lo pudiera conocer y, a través de eso, regalarles la oportunidad de conocer tanta música que es mucho más cercana al folclor real y que vale la pena que las nuevas generaciones escuchen”, agregó.La veracruzana compite esta noche por el gramófono dorado con las recientes producciones de Shakira, Juanes, La Santa Cecilia y Alex Cuba.Y aunque suene a cliché, ganar el premio no le quita el sueño porque los mayores reconocimientos se los ha dado el público que abrazó el álbum.“El proceso ha sido tan hermoso, ya tuve muchos premios. A lo mejor suena cursi decirlo y lo que esperarían es que estuviera muy preocupada por recibir el gramófono; la verdad, me siento muy honrada y afortunada por que me hayan nominado con esta pieza de música.“Cuando me nominan o me dan un premio, no siento que solamente me lo den a mí, es algo que recibe el trabajo y toda la gente que estuvo involucrada en el proyecto, porque ahí es cuando realmente valen la pena”, expresó la cantante.De alzarse con el galardón, sería el segundo Grammy para Lafourcade, quien en la ceremonia de 2016 lo obtuvo al Mejor Álbum de Rock Latino o Alternativo, por ‘Hasta la Raíz’.Y si sale premiada en la ceremonia, que se llevará a cabo en el Madison Square Garden de Nueva York, se lo dedicará a MÈxico.“Lo voy a dedicar a decir que ya todos tenemos una posibilidad de ganar algo muy importante, más allá de una estatuilla, es ganar buenas experiencias.“Haciendo las cosas en equipo, con amor, y honestamente podemos ganar la oportunidad de hacer cosas que muevan a la gente y nuestra propia energía”, añadió Lafourcade.El segundo volumen de su álbum Musas saldrá el 9 de febrero, y ya están disponibles los primeros cortes, como ‘Alma Mía’ y ‘Danzas de Gardenias’.