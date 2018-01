Hereda a su hijo gusto musical

Nueva York.- Además de la salud y los valores morales que le inculca a su hijo de 7 años, Egypt Daoud Dean, la estrella del R&B y pop Alicia Keys quiere que su retoño tenga una fuerte formación musical.Con un padre rapero, ingeniero y productor, como Swizz Beatz, que es su marido, y con una madre amante de sus raíces musicales, pues se educó en las principales escuelas de su natal Nueva York, la estrella confía en el oído de su pequeño.“Estamos fascinados con su aprendizaje y con su dedicación para la música. Es un niño muy musical y queremos que siga así. Está aprendiendo de todo, conociendo y, sobre todo, escuchando.“Escucha de todos los géneros, y por supuesto, en español, Marc Anthony, ¡uff! Le encanta la salsa, y nosotros estamos encantados con esa formación que está teniendo, porque es tan importante como sus valores humanos”, dijo Keys en entrevista.En el marco del festejo de su cumpleaños 37, que se realizó la noche del viernes en el Rainbow Room del Rockefeller Center, la originaria del barrio de Hell’s Kitchen comentó por qué le interesa tanto que en su familia la música predomine.“Es un arte, una forma de expresión y también una manera de conectar con la sociedad, ya sea que hagas una pieza de amor, de comportamiento social, de reflexión, todo lleva a un aprendizaje.“Es fabuloso ver a la música como parte de la educación y de la libertad de expresión”, apuntó la ganadora de 15 Grammys y postulada a 29.Conocida por canciones como ‘You Don’t Know My Name’, y ‘No One’, la estrella aseguró sentirse privilegiada.“Soy una mujer agradecida con la vida, con Dios, con la madre naturaleza. Agradezco porque tengo un marido único, un nene que es el sol de mis días, y familia y amigos incomparables. “Vivo de lo que me gusta y me apasiona hacer, que es la música; no me veo en otra actividad fuera de la música, la actuación y la producción”.

