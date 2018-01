'Con fuerza' para hacer historia

Monterrey—La música latina podría hacer historia en la 60 edición de los Grammy que se realizará hoy en el Madison Square Garden de Nueva York.Pasaron 18 años para que de nueva cuenta la música en español golpeara ‘Despacito’ pero al mismo tiempo con fuerza a estos premios otorgados por la Academia Nacional de Grabación de Artes y Ciencias con sede en Estados Unidos.En el 2000 fue Ricky Martin y su contagioso tema ‘Livin’ La Vida Loca’ los que alcanzaron tres postulaciones, esta vez es Luis Fonsi, quien está nominado y también cantará en la ceremonia junto a Daddy Yankee su éxito ‘Despacito’, que ha roto todos los récords habidos y por haber en la música en español.“Estoy feliz y orgulloso que una canción en español esté nominada en tres de las categorías más importantes de la 60 edición anual del Grammy”, afirmó Fonsi, cuyo tema registra 4.7 billones de visitas en YouTube.“Continuemos compartiendo nuestra hermosa cultura y raíces con el mundo. No hay mejor momento que el ahora. Que vivan los latinos y nuestra música”.Pero Fonsi sabe que podría cambiar la historia hoy en caso de ganar en una de las nominaciones que tiene.Su nombre aparece en la terna de Grabación del Año como ‘Despacito’ de Luis Fonsi y Daddy Yankee junto a Justin Bieber, y compitiendo con ‘Redbone’ de Childish Gambino, ‘The Story of O.J.’ de Jay Z, ‘Humble’ de Kendrick Lamar y ‘24K Magic’, de Bruno Mars.También dará pelea en Mejor Canción del Año al estar nominada con ‘4:44’ de Jay Z, ‘Issues’ de Julia Michaels, ‘1-800- 273-8255’ de Logic y ‘That’s What I Like’ de Bruno Mars.La tercera categoría es Mejor Performance en Dúo o Grupo. Ésta es la segunda vez en la historia que una canción en español está nominada en estas categorías, pero si ‘Despacito’ gana será la primera vez en la historia que una canción en español se lleva premios en las mismas.“No ha habido una canción latina que haya abierto tanto las puertas de las fronteras como ‘Despacito’ desde ‘Livin’ La Vida Loca’ de Ricky”, afirmó Desmond Child, compositor de este gran éxito del boricua en conjunto con Robi Draco Rosa.Desmond, quien es uno de los fundadores del Latin Songwriters Hall of Fame junto a Rudy Pérez, señaló que en 2017 ‘Despacito’ también se llevó el premio a la Canción del Año en los reconocimientos anuales que otorgan ellos.“También ingresamos a Erika Ender -compositora de ‘Despacito’ junto a Fonsi- porque es la primera mujer más joven que ha ingresado al Salón de la Fama de los Compositores Latinos”.Fue Desmond, radicado en Gainesville, Florida, quien recordó las tres nominaciones que tuvo la canción de Ricky, la cual no ganó. “No llegamos, así que sería espectacular si Fonsi ganara”, aseguró.En radio, ‘Despacito’ también dejó un precedente.“Para la música de nuestro idioma es un logro muy importante que esta canción haya trascendido al Grammy y a la mayoría de los países en el mundo”, aseguró Francisco Torres, director de programación de Digital 102.9.“Llegó para romper paradigmas. Era un tema con una producción muy padre, bien hecho y con música contagiosa”, agregó Torres.Además de Fonsi y Daddy, algunos latinos nominados son Juanes, Natalia Lafourcade, Shakira, Julión Álvarez y Aída Cuevas, entre otros.60 Entrega del GrammyHoyA partir de las 5:30Por TNT

