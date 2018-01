Honores para Fleetwood Mac

Nueva York.- En primera fila del Radio City Music Hall, los integrantes de Fleetwood Mac, y de adelante hacia atrás, admiradores famosos y no tanto, un anecdotario interminable y halagos al por mayor.El viernes, en el concierto de gala Person Of The Year, que por primera vez en 27 años se otorgó a una banda (luego de haber premiado a figuras como Paul McCartney, Bob Dylan, Bono y Aretha Franklin), la fundación altruista de la Academia de Artes y Ciencias de la Grabación que otorga los Grammy reconoció el legado y la labor filantrópica de la mítica agrupación de pop-rock.En el marco de los festejos previos de los gramófonos dorados, que se entregarán este domingo, desfilaron por el escenario invitados como OneRepublic y Haim para festejar a los galardonados, Mick Fleetwood, John McVie, Christine McVie, Lindsey Buckingham y Stevie Nicks, ante unas 6 mil personas."Si pudiera agradecer a todas las personas que han participado en nuestro desarrollo, en nuestro crecimiento, incluso a quienes nos quisieron frenar, porque así nos hicimos más fuertes, la vida y la noche no me alcanzan, pero sí, gracias por eso y por todo", expresó una conmovida Nicks ante la algarabía general.Uno a uno, los artistas encargados de homenajearlos interpretaron la que es su pieza favorita, como Imagine Dragons, con ‘Big Love’; ‘Say You Love Me’, a cargo de Brandi Carlile; ‘Hold Me’, en voz de Juanes, y ‘Silver Springs’, por Lorde.A diferencia de las ceremonias del Grammy que suelen hacerse en Los Angeles, donde antes del concierto se sirve una cena de gala, en esta ocasión hubo un show continuo y después siguió una recepción en el Club Privado del hotel Hilton, donde también se efectuó una subasta benéfica con artículos de colección.Invitados especiales, luminarias y fans se unieron para celebrar el legado de la agrupación, formada en Reino Unido a finales de los años 60.Durante poco más de dos horas, y ante un público constante en aplausos, hubo variedad de recuerdos con los éxitos de Fleetwood Mac, como el momento en el que Keith Urban cantó ‘Second Hand News’ o cuando Miley Cyrus hizo lo propio con ‘Landslide’.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.