Trabajo arduo, su secreto

Los Angeles.- Para conseguir el estatus de leyenda del cine, se requiere muchísimo trabajo.Eso lo tiene bien presente Gary Oldman, quien con casi 40 años de carrera se ha convertido en una de las figuras más importantes del séptimo arte a nivel mundial, algo que se lo adjudica a la experiencia."Algunos actores jóvenes, no todos, pero sí la mayoría, quieren obtener todo de forma rápida. Esta generación está acostumbrada a tener todo muy fácil, y las cosas no son así", explicó el actor en entrevista."Creen que tomando cuatro semanas en la escuela de actuación ya la hicieron, pero la verdad es que no existe un substituto para el trabajo arduo. Primero tienes que tener experiencia laboral y de vida, trabajar mucho y partirte el lomo para poder decir algo así".El británico, que ha arrasado esta temporada de premios gracias a su papel en la cinta ‘Las Horas Más Oscuras’, reconoce que dedicarse al cine no es una profesión para débiles."En esta carrera no existen las garantías. A veces tienes tus momentos soleados y de gloria, pero nada te garantiza que seguirás trabajando y te seguirán empleando."Yo podría enfermarme o podría atropellarme un coche. Nada me garantiza que llegaré a ver el mañana. Por eso uno debería disfrutar los momentos bajo el sol, porque siempre habrá un eclipse acechándonos".Sin embargo, tras conseguir su segunda nominación al Oscar gracias a su interpretación del ex primer ministro del Reino Unido, Winston Churchill, Oldman asegura que tanto esfuerzo ha valido la pena."Mi carrera ha tenido sus subidas y bajadas, sus momentos de aridez y de bellos valles verdes, pero en general para mí ha sido un viaje memorable", puntualizó el histrión, de 59 años.Y aunque tiene ya una colección de papeles icónicos en cintas como ‘El Profesional’, ‘Drácula’, ‘Sid y Nancy’, ‘El Quinto Elemento’ y la saga Harry Potter, el inglés señaló que Churchill ha sido su mayor reto.

