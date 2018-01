'Extraño' pero también cantan

Los Angeles.- La popularidad de los jóvenes protagonistas de la serie de ‘Stranger Things’ es tal que todas sus apariciones en televisión o eventos públicos son de las más seguidas. Ahora varios de ellos comienzan a incursionar en la música y, al igual que en la actuación, demuestran que tampoco lo hacen mal.Finn Wolfhard, conocido por interpretar a Mike en la serie ubicada en la década de los 80, es el alumno destacado de este apartado, ya que ahora es conocido por formar parte de la banda Calpurnia, la cual apenas firmó un contrato con la disquera Royal Mountain Records.El cuarteto integrado por el mismo Ayla Tesler-Mabe, Jack Anderson, Malcolm Craig y el mismo Wolfhard, ahora está preparando nuevo material y ha ensayado desde que el joven protagonista terminó las grabaciones de la segunda temporadad de la serie.Gaten Matarazzo, quien da vida a Dustin, también ha sido llamado por los escenarios y desde noviembre forma parte de la banda Work In Progress.La agrupación redondeada por Sabrina y Carmen, hermanas del joven actor, se presentó en recientemente en Nueva Jersey y fue todo un éxito. Ahora, ha recibido invitaciones de bandas como Paramore y Fall Out Boy luego enterarse de sus actuaciones.Millie Bobby Brown, mejor conocida por a Eleven, no tiene una banda, pero demostró que sabe rapear, como lo dejó en claro luego de aparecer en noviembre pasado en ‘The Tonight Show’ de Jimmy Fallon para resumir la primera temporada de la exitosa serie de Netflix.El video estelarizado por Brown se hizo viral de inmediato y fue compartido en todas las redes sociales por fans de la protagonista de ‘Stranger Things’.

