Los Angeles.- Uno de los regresos más esperados del 2018 en las series por Internet ‘13 Reasons Why’, la ficción adolescente de Netflix que generó polémica por tratar temas tabú como el suicidio, la violación y el acoso escolar.El final de la primera temporada de la serie mostró el suicidio de la protagonista, Hannah Baker, por lo que muchos fans se llevaron las manos a la cabeza al pensar en el futuro de la serie.Sin embargo, Dylan Minnette (uno de los protagonistas de la serie) aseguró a la revista Seventeen que Hannah seguirá teniendo un papel fundamental en la nueva trama.“Podrán ver más flashbacks de Clay y Hannah, pero creo que ya hemos sabido casi todo sobre su relación. Verán más interacciones entre Hannah y otros personajes que no hemos visto antes”, explicó Minnette, quien afirma que todavía hay muchos secretos por descubrir del instituto Liberty.“Creo que es interesante porque en la primera temporada siempre que había un flashback aparecían Clay o Hannah. Tal vez ahora haya un flashback en el que ellos no estén y podrán saber más de otra cosa. Me parece genial”, confesó el actor que da vida al gran amor de Hannah, quien todavía no ha superado la muerte de su amiga.“Las cintas de Hannah han impactado a Clay para toda la vida, no importa lo mucho que trate de olvidarlas. Le va a llevar un tiempo recuperarse”, afirmó Minnete.Netflix todavía no ha anunciado la fecha de estreno de los nuevos capítulos de ‘13 Reasons Why’.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.