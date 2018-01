No es cualquier Inés

Chihuahua— De niña fue animadora en bailes que organizaba su papá, un año más tarde fue la payasita Gomita (junto a sus hermanos) en el programa ‘Sabadazo’ y ahora regresa a la escena como una polémica Dona Inés en la obra ‘Las Locuras del Tenorio’.En medio de los comentarios por sus múltiples cirugías plásticas, Aracely Ordaz Campos de 23 años, mejor conocida como Gomita, se presentará en Chihuahua el 9 de febrero y un día después en Ciudad Juárez, con la puesta en escena en la que comparte créditos con Coque Muñiz, Armando Araiza, Pepe Magaña y Gustavo Munguía, entre otros comediantes.“Dije sí porque me ofrecieron mucho dinero”, dijo en entrevista telefónica con El Diario. “Cuando me hicieron llegar el guion y el papel que interpreto, la verdad me llamó mucho la atención… acepté ya que es un nuevo giro para mi carrera”, añadió la comediante.Desde que se dio a conocer en el extinto programa ‘Sabadazo’ (Televisa), Aracely ha estado en el ojo del huracán por un chisme en el que sus hermanos (los payasos Lapicito y Lapizín), supuestamente robaron el anillo de compromiso que el actor Mark Tacher le dio a Cecilia Galiano, una de las conductoras del programa.En las últimas semanas, Gomita, también ha sido noticia por las múltiples intervenciones que se ha hecho en su cara y cuerpo.“Mis fans saben cómo soy, que soy muy abierta y muy sincera, a mí me vale madre si le caigo mal a alguien, yo no puedo engañarlos en decirles: es que estoy haciendo cardio, dieta… claro que después de las operaciones sí lo hago, pero no es por eso que se me haya dado el cuerpo que tengo… No me siento bien ocultando algo tan obvio”, aseveró.“Yo siempre admiré a las actrices que lucían así, su belleza y cuerpo, fue entonces que entré al ambiente artístico y me di cuenta que todo mundo está operado que nadie dice nada de los trucos que utilizan, de lo que toman y que a lo mejor pueden tomar muchas pastillas y no dicen nada y sólo dicen que todo es a base de ejercicio”.Respecto a su debut en teatro, Gomita dijo a El Diario que se preparó mentalmente para llevar a cabo su personaje que lleva por nombre Inés.“Es mi primer puesta en escena, sin mis hermanos entonces sí al principio fue un poco difícil, además que tenía que aprenderme diálogos pero a final de cuentas a todos los que conforman el elenco les encanta improvisar, así que se han dado bien las cosas y sobre todo que trabajamos en equipo”, dijo.“Mucha gente cree que salí de la nada y que salí después de las operaciones que me he realizado y no, realmente ya llevo un camino recorrido, partiéndome el lomo junto con toda mi familia y ahorita me encuentro disfrutando de todo lo que he logrado, quiero mostrarles mi trabajo en esta faceta de teatro que no habían visto, el hacer comedia de doble sentido y que sea al lado de grandes personajes la verdad estoy muy contenta”, dijo.‘Las Locuras del Tenorio’Sábado, 10 de febreroLas Anitas Centro de Convenciones7:00 p.m.Entradas en Don Boletón