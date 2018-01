Debuta en cine

Ciudad de México.- Sus recuerdos de los primeros golpes en el corazón causados por amor ayudaron a Danna Paola a interpretar su personaje en la película ‘Lo Más Sencillo es complicarlo Todo’, que se estrenará hoy en México.Se trata de su debut en el cine, con una comedia romántica en la que su personaje refleja cómo es estar enamorada por primera vez y el dolor que puede causar no ser correspondida.“Del primer amor se aprende un montón. Se aprende lo que quieres, cómo quieres estar con alguien, de ti mismo y también es la primera vez que te rompen el corazón. Es súper importante porque uno se acuerda de eso toda su vida.“Yo no me acuerdo de mi primer beso, pero sí de la primera vez que me rompieron el corazón. Tenía 16 años y sufrí un montón, pero eso lo usé para mi personaje de Renata, para llevar el recuerdo a esta película y verlo en pantalla”, aseguró Danna Paola.La actriz da vida a una adolescente de 17 años que lleva toda la vida enamorada del mejor amigo de su hermano, Leonardo (Alosian Vivancos), quien es 13 años mayor que ella y se ha comprometido con Susana (Marjorie de Sousa).Sus opciones son resignarse y seguir adelante o hacer un plan para separar a la pareja a toda costa, aunque, después, se dará cuenta de que lo más difícil será componer todo lo que realizó usando al amor como excusa.Por la temática, el director del filme, René Bueno, piensa que las personas lograran identificarse sin importar la edad y meterse en la narrativa que usa recreaciones de escenas de otras películas, como la cama con pétalos de rosa de Belleza Americana o el baile al estilo de ‘Fiebre de Sábado Por la Noche’.“¿Quién no se acuerda de lo que se siente, lo que se disfruta y lo que se sufre el primer amor? Todos nos acordamos de cómo fue nuestro primer amor y esa es la manera como el público se va a identificar”, comentó Bueno.

