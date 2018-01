Cuida Luis Gerardo su privacidad

Monterrey.- Como actor está abierto a proyectos que lo expongan a los personajes más vulnerables, pero a lo que no está dispuesto Luis Gerardo Méndez es a destapar su privacidad.El actor comentó que es muy celoso de su vida tras bambalinas porque no le gusta exponerse.Pero no sólo se cuida él, también a su familia y amigos.“Yo sólo subo fotos a Instagram de mis amigos actores y de mis amigos productores y de gente que es parte del medio”, comentó el protagonista de la serie de Netflix’ Club de Cuervos’.“Nunca subo fotos de mi hermano, de mi familia o amigos que conozco de la prepa porque no tengo por qué exponerlos a este otro universo”.Luis Gerardo aseguró que tiene bien claro qué es público y qué privado.“Tiene qué ver con una decisión personal”, indicó. “La privacidad viene de eso, de entender cuál es el equilibrio de tu yo público y de tu yo privado. Plantearse esa pregunta y decidir cosas tan simples que parecen muy sencillas”.Desde el inicio en el medio, el nacido en Aguascalientes, quien logró notoriedad por la cinta ‘Nosotros Los Nobles’ por su personaje de Javi Noble, supo cómo quería llevar su carrera.“Esas decisiones son las que van marcando que tengas una claridad y una línea que si la tienes clara podrás exigir respeto, pero si de pronto decido vender mi boda o abro las puertas de mi casa para que vean mi sala, pues entonces creo que esa línea se vuelve borrosa”, opinó.De su popularidad como actor, contó que Javi Noble y Chava Iglesias (de Club de Cuervos) son su ‘headline’. Cada uno con su personalidad ha conquistado al público.“Es muy conmovedor cómo estos personajes ya se volvieron parte del referente popular de alguna manera”.Reconoció que a raíz del éxito de ‘Nosotros Los Nobles’ decidió no repetir el personaje de Javi en ningún otro proyecto.“Creo que el que se encasilla es uno. Si yo hubiera hecho películas que me ofrecieron y que rechacé, seguiría haciendo estas comedias para siempre..., pero yo al darme cuenta que iba a hacer ‘Club de Cuervos’ por varios años (prefirió no hacerlas); es un proyecto que me encanta”.