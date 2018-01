Fans esperan al Guasón

Los Angeles.- La primera parte de la cuarta temporada de ‘Gotham’ culminó con el regreso de Jerome Valeska (interpretado por Cameron Monaghan), el gran antagonista —hasta la fecha— de Bruce Wayne (David Mazouz), que está dispuesto a sembrar el caos de nuevo en las calles de la ciudad.Desde su llegada a la serie de Fox, los fans de los cómics de DC han especulado sobre la posibilidad de que este personaje acabe convirtiéndose en el icónico Joker. Y es que, en palabras de Mazouz, el enemigo del Caballero Oscuro está a punto de aterrizar.Para sorpresa de los seguidores de la ficción, el actor que da vida al joven multimillonario aseguró que Jerome no es el Payaso del Crimen.“Él no es el Joker, eso es todo lo que digo. Definitivamente es la inspiración del Joker y en mi opinión la irrupción de este personaje es una de las cosas más brillantes que se han hecho en Gotham”, afirmó Mazouz a Comic Book.Monaghan, quien interpreta al enigmático Jerome, confirmó que su terrorífica risa y su excéntrica personalidad serán elementos que el Joker adoptará para crear su personaje.“Lo puedo confirmar. Lo que hemos preparado y discutido es algo que no debe perderse. Es un giro a los temas familiares, alusiones antiguas y nuevas al mito”, explicó Monaghan.“Algo totalmente nuevo, pero mantenemos el espíritu de los cómics. Estoy orgulloso de ser parte de ello”, escribió el actor en tuit que posteriormente eliminó de su perfil.Fox todavía no ha anunciado la fecha de estreno de la segunda tanda de capítulos de la cuarta temporada de ‘Gotham’.

