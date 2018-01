Coquetea Reik con lo urbano

Monterrey— Géneros hay muchos y aunque su fuerte en la música es la balada pop, con las nuevas corrientes musicales que dominan la industria Reik se convierte en una banda urban-pop.La agrupación integrada por Jesús, Julio y Bibi, ya le gustó saborear en sus canciones el sonido urbano porque, después de aquella colaboración con Nicky Jam en el tema ‘Ya Me Enteré’, unieron su talento al de Zion y Lennox con la canción ‘Qué Gano Olvidándote’.Recientemente el trío de Mexicali grabó el tema ‘Me Niego’, junto a Wisin y Ozuna, otros de los dos exponentes de música urbana del momento, sólo será lanzado como sencillo.“No estamos inventando nada ni estamos pretendiendo nada. Para nosotros como que los géneros se van diluyendo un poquito. Ahora el reggaetón y el urbano se han convertido en el ‘main street latino’, es lo que suena en todos lados”, comentó Bibi en entrevista telefónica.“Artistas de todo el mundo han implementado en sus ritmos ese tipo de producciones.Como definición técnicamente esto se convierte en pop, el pop actual. Nosotros venimos de la balada romántica, lo que estamos haciendo es quizás un urban pop con modernidad y al mismo tiempo con una temática que carece de época”.Lo que buscará Reik en su carrera, comentó el guitarrista, es trascender en la música y que el público, en el futuro, no se refiera a ellos posesionados sólo en una época.Su mayor deseo, dijo el músico, es seguir sonando adaptándose a lo que está ocurriendo al día.El tema ‘Me Niego’, del cual ya grabaron un video con Wisin y Ozuna, no está en ningún disco ni ha salido en venta digital.“Esta canción salió a raíz de la primera vez que colaboramos con Nicky Jam, después con Zion y Lennox. Empezamos a tener relación con un montón de colegas, artistas que ahora son amigos. Se dio la oportunidad de hacer esta colaboración con ellos, como todas las anteriores”, explicó Bibi.“Hicimos una prueba, dijimos: vamos a hacer una canción, vamos a ver qué tal queda y si el resultado es bueno, vamos a darle para adelante. Estamos bien emocionados con el resultado y ellos (Wisin y Ozuna) están bien emocionados igualmente”, agregó.Lo que Reik no sabe es si ‘Me Niego’ estará en una próxima producción del trío.

