A mis padres: Del Toro

Ciudad de México— Tras conseguir 13 nominaciones a los premios Oscar con su película ‘La Forma del Agua’, Guillermo del Toro dedicó el fruto de su trabajo a sus padres.“(Estoy) feliz de que suceda con el género que amo y con una película que es fiel al estilo, los temas y personajes a los que he dedicado la mitad de mi vida”, señaló el director mexicano en entrevista vía correo electrónico para Agencia Reforma, ayer después del anuncio de la Academia.“Y sucede en un momento en el que puedo dedicar el fruto de este esfuerzo a mis padres, que me permitieron crecer entre monstruos y fábulas”.El pasado sábado, el cineasta no asistió a la premiación del gremio de Productores de Estados Unidos (PGA por sus siglas en inglés), donde ‘La Forma del Agua’ obtuvo el galardón del Mejor Filme del Año, porque viajó a México para estar junto a su padre Federico, quien estaba delicado de salud.Guillermo no ahonda en el tema, pero el mismo sábado afirmó en Twitter que su papá ya estaba mejor.“Mi padre se ha estabilizado. Está bien. Recuperándose. Gracias a todos por su preocupación”.El también ganador del Globo de Oro al Mejor Director recibió feliz y acompañado de amigos y una taza de café (o varias), la noticia de que su filme consiguió 13 postulaciones al Oscar, entre ellas Mejor Película, Director y Guión Original.“(Estoy) preparándome para viajar a Asia. Con café y amigos. Cena con Alfonso (Cuarón) y Alejandro (González Iñárritu) ayer y muchos abrazos y conversación de viejos amigos durante tres horas y media, mano. Los amigos son la bendición de la vida”, expresó.‘La Forma del Agua’ compite también en las categorías de Mejor Actriz (Sally Hawkins), Actor de Reparto (Richard Jenkins), Actriz de Reparto (Octavia Spencer), Cinematografía, Edición, Edición de Sonido, Mezcla de Sonido, Diseño de Producción, Banda Sonora Original y Vestuario.Con serenidad y paciencia, Del Toro prefiere esperar al día de la ceremonia de la edición 90 de los premios de Hollywood, que se realizará el 4 de marzo, antes de dar un pronóstico, pero revela sus expectativas.“Vamos a trabajar muy duro para que la película tenga visibilidad. La fuerza ya la tiene. Fue una apuesta arriesgadísima a esta edad (53 años), pero se necesita un cuarto de siglo de experiencia para volver a ser joven y arriesgado. Viene trabajo, pero aquí estamos para llevar la cinta tan lejos como sea posible”.Las otras cintas más nominadas son ‘Dunkerque’, de Christopher Nolan, con 8, y ‘Tres Anuncios por un Crimen’, de Martin McDonaugh, con 7.Premios de la Academia a los que aspira ‘La Forma del Agua’Mejor PelículaMejor Director (Guillermo del Toro)Mejor Guión OriginalMejor Actriz (Sally Hawkins)Actor de Reparto (Richard Jenkins)Actriz de Reparto (Octavia Spencer)CinematografíaEdiciónEdición de SonidoMezcla de SonidoDiseño de ProducciónBanda Sonora OriginalVestuario

