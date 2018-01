Lista de nominados al Oscar 2018

La Academia de Hollywood anunció esta mañana los nominados a los premios Oscar 2018.Esta es la lista de los elegidos para competir por una estatuilla en la edición 90 de la entrega de premios.- Llámame Por Tu Nombre- Las Horas Más Oscuras- Dunkerque- ¡Huye!- Lady Bird- El Hilo Fantasma- The Post: Los Oscuros Secretos del Pentágono- La Forma del Agua- Tres Anuncios por un Crimen- Christopher Nolan, Dunkerque- Jordan Peele, ¡Huye!- Greta Gerwig, Lady Bird- Paul Thomas Anderson, El Hilo Fantasma- Guillermo Del Toro, La Forma del Agua- Sally Hawkins, La Forma del Agua- Frances McDormand, Tres Anuncios por un Crimen- Margot Robbie, Yo, Tonya- Saoirse Ronan, Lady Bird- Meryl Streep, The Post: Los Oscuros Secretos del Pentágono- Timothée Chalamet, Llámame Por Tu Nombre- Daniel Day-Lewis, El Hilo Fantasma- Daniel Kaluuya, ¡Huye!- Gary Oldman, Las Horas Más Oscuras- Denzel Washington, Roman Israel, Esq.- Mary J. Blige, Mudbound: El Color de la Guerra- Allison Janney, Yo, Tonya- Lesley Manville, El Hilo Fantasma- Laurie Metcalf, Lady Bird- Octavia Spencer, La Forma del Agua- Willem Dafoe, Proyecto Florida- Woody Harrelson, Tres Anuncios por un Crimen- Richard Jenkins, La Forma del Agua- Christopher Plummer, Todo el Dinero del Mundo- Sam Rockwell, Tres Anuncios por un Crimen- Un Amor Inseparable- ¡Huye!- Lady Bird- La Forma del Agua- Tres Anuncios por un Crimen- Llámame Por Tu Nombre- The Disaster Artist: Obra Maestra- Logan- Apuesta Maestra- Mudbound: El Color de la Guerra- Blade Runner 2049- Las Horas Más Oscuras- Dunkerque- Mudbound: El Color de la Guerra- La Forma del Agua- La Bella y la Bestia- Las Horas Más Oscuras- El Hilo Fantasma- La Forma del Agua- Victoria y Abdul- Baby: El Aprendiz del Crimen- Blade Runner 2049- Dunkerque- La Forma del Agua- Star Wars: Los Últimos Jedi- Baby: El Aprendiz del Crimen- Blade Runner 2049- Dunkerque- La Forma del Agua- Star Wars: Los Últimos Jedi- Blade Runner 2049- Guardianes de la Galaxia Vol. 2- Kong: La Isla Calavera- Star Wars: Los Últimos Jedi- El Planeta de los Simios: La Guerra- Baby: El Aprendiz del Crimen- Dunkerque- Yo, Tonya- La Forma del Agua- Tres Anuncios por un Crimen- Las Horas Más Oscuras- Victoria y Abdul- Extraordinario- "Mighty River" de Mudbound: El Color de la Guerra- "Mystery of Love" de Llámame por tu Nombre- "Remember Me" de Coco- "Stand Up for Something" de Marshall- "This Is Me" de El Gran Showman- Dunkerque- El Hilo Fantasma- La Forma del Agua- Star Wars: Los Últimos Jedi- Tres Anuncios por un Crimen- La Bella y la Bestia- Blade Runner 2049- Las Horas Más Oscuras- Dunkerque- La Forma del Agua- Un Jefe en Pañales- The Breadwinner- Coco- Olé, El Viaje de Ferdinand- Cartas de Van Gogh- Una Mujer Fantástica, Chile- The Insult, Líbano- Loveless, Rusia- On Body and Soul, Hungría- The Square: La Farsa del Arte, Suecia- DeKalb Elementary- The Eleven O'Clock- My Nephew Emmett- The Silent Child- Watu Wote / All of Us- Dear Basketball- Garden Party- Lou- Negative Space- Revolting Rhymes- Abacus: Small Enough to Jail- Faces Places- Icarus- Last Men in Aleppo- Strong Island- Edith+Eddie- Heaven is a Traffic Jam on the 405- Heroin(e)- Knife Skills- Traffic Stop