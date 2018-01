Llegó Black Lightning

Los Angeles–Un superhéroe afroamericano llegó a Netflix para darle vida a un director de escuela que decide volver a la acción cuando una pandilla de criminales amenaza a su familiaEl primer metahumano afroamericano que forma parte de los comics de DC, ya está disponible en la plataforma de Netflix con el súper poder de dominar la electricidad. La serie, que acaba de revelar un primer capítulo semanal, está protagonizada por Cress Williams como el famoso Jefferson Pierce alias Black Lightning.El reparto está conformado por Nafessa Williams como Anissa Pierce y China Anne McClain como Jennifer Pierce, quienes son las hijas de Jefferson. La serie está creada por Greg Berlanti (The Flash), Salim Akil y Mara Brock Akil.La llegada de Jefferson al mundo de DC fue en 1977 en su primer comic dentro de la compañía. El creador de dicho personaje fue Tony Isabella, quien ha dicho que Black Lightning era una creación original que él estaba desarrollando en ese momento, una que eligió traer a DC después de haber sido mortificado con un héroe afroamericano en proceso llamado Black Bomber.Black Lightning tiene la capacidad de crear distorsiones electromagnéticas mediante la manipulación del campo bioeléctrico de su cuerpo. Usa esa habilidad para disparar ráfagas eléctricas a sus enemigos.Esta no es la primera vez que Jefferson ha aparecido en la pantalla, pues ha estado presente en diversas animaciones, ha desempeñado un papel en ‘Batman: The Brave and the Bold’, ‘Young Justice: Invasion’ y la película de animación directa en DVD ‘Superman/Batman: Public Enemies’.Para el actor Cress Williams esta es una recopilación de otras adaptaciones que se hicieron sobre el Black lightning.De cerca• La primera temporada contará con 13 episodios.• La serie fue creada por Salim Akil, en el reparto principal están Cress Williams.• En febrero de 2017, Fox decidió no continuar con la serie y The CW la seleccionó con un nuevo guión para el piloto.

