Público resolverá el misterio

Nueva York— ¿Quién asesinó a Olivia Lake? La desaparición de la reconocida autora e ilustradora de libros infantiles desencadena una investigación policial que apunta a varios posibles culpables.La búsqueda del responsable se vuelve el rompecabezas a resolver en ‘Mosaic’, la miniserie de esta semana por HBO (México y Estados Unidos), protagonizada por Sharon Stone y dirigida por Steven Soderbergh.Pero el verdadero valor agregado de este nuevo experimento televisivo del ganador del Oscar es que se trata de una producción interactiva, que con una aplicación para dispositivos móviles tendrá acceso a distintas perspectivas de la historia.“No teníamos mucha idea de qué iba a tratarse la historia hasta una semana antes de empezar a grabar. Sabíamos que iba a ser algo innovador, que iba a romper esquemas y por eso es que muchos aceptamos estar en el proyecto”, compartió en entrevista Garret Hedlund.El actor da vida a un atractivo joven, aspirante a artista, del que Olivia (Stone) se ofrece a ser mentora. No obstante, la aparición de otra mujer desata los celos de la escritora y termina buscando consuelo en Eric (Frederick Weller), un estafador profesional.“Me gustó este personaje porque creo que es un ejemplo de la posibilidad, ella cree que las cosas pueden suceder. Incluso cuando las cosas parecen malas, extrañas, incorrectas o de cabeza, ella quiere creer en la gente, ver lo mejor o pensar que pueden serlo.“Tiene esta filosofía de que el amor lo ve y perdona todo, así es ella”, detalló Stone sobre el proyecto que considera su regreso a la actuación después del aneurisma cerebral que sufrió en 2001.La trama era un enigma para el elenco y por pequeña que fuera la participación, la sola idea de colaborar con Soderbergh fue más que suficiente para sumarse al proyecto.“Todo el mundo llegaba al set listo para trabajar, entusiasmados por lograr su papel en una especie de territorio que no se había explorado antes y por el que todos estaban o nerviosos o ansiosos.“Y ves qué tan comprometidos estaban los otros actores, se contagia”, dijo Garret.El realizador utilizó sólo luz natural para la producción y él mismo se encargó del trabajo de cámara para los seis episodios del proyecto.Sin contar que hizo tomas que no estaban incluidas en el guión y repitió algunas escenas con diferentes emplazamientos de los actores para armar todo el contenido de la aplicación, que por el momento sólo está disponible en territorio estadounidense.“Steven usó diferentes ángulos para expresar las sospechas que tenían los personajes, o los sentimientos que unos tenían sobre otros, eso fue único y algo que no había hecho antes.“Hubo momentos en los que una escena tomaba más tiempo y los que participábamos en ella nos preguntábamos si era por una cuestión propia o del equipo de producción. No entendíamos, fue como un secreto", sostuvo el actor.- Se transmitirá de lunes a viernes por HBO con un episodio doble el 26 de enero.- La producción se realizó en 2016 y tuvo como locación Salt Lake City, en Utah.- Jennifer Ferrin, Devin Ratray, Maya Kazan, Paul Reubens y James Ransone forman parte del elenco.- La actriz mexicana Alma Delfina tuvo una participación en la miniserie.- En un día, el equipo de filmación realizó 36 escenas en sólo 10 horas.- La aplicación estuvo disponible en EU desde noviembre de 2017.

