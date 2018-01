Poder femenino entre colegas

Los Angeles— El poder femenino se hizo presente una vez más en Hollywood. Por primera vez en su historia, los Premios SAG incluyeron en su gala a una maestra de ceremonias, la actriz Kristen Bell.Además, todas las presentadoras de la noche fueron mujeres, quienes lanzaron mensajes de equidad y tolerancia.“Este es un show de actores para actores. No es sólo para los nominados, sino también para aquellos que llevan 20 audiciones para comerciales o los novatos que viven en un cuarto en Corea Town y comen atún en lata, y que siguen luchando por sus sueños.“A todos ellos, y a todas las mujeres allá afuera: no pierdan la esperanza. Recuerden que el miedo y el odio nunca han ganado una carrera”, señaló Bell al inicio de la ceremonia entre ovaciones.De manera sutil, los ganadores incluyeron en sus agradecimientos mensajes de inclusión y apoyo a las mujeres, como Sam Rockwell, quien triunfó como Actor de Reparto por su trabajo en la cinta ‘Tres Anuncios por Un Crimen’, la mayor ganadora de la noche con tres estatuillas: incluyendo Actriz para Frances McDormand y Mejor Reparto en una Película.“Mi papá y mi mamá eran actores y me llevaban a sus ensayos cuando era niño. Ahí entendí que esta es una carrera de locos. Lo mejor que puedo decirle a los actores aspirantes es que tengan paciencia y nunca se desanimen, porque sí se puede (alcanzar el éxito).“A Frances y todas las mujeres en este recinto, quiero expresarles mi admiración, pues ustedes tienen el poder de hacer lo que se propongan”, dijo el actor visiblemente emocionado.El clímax de la noche no tuvo que ver con algún personaje femenino. De la mano de Rita Moreno, el actor Morgan Freeman recibió un premio especial por su trayectoria y fue arropado por sus colegas con una ovación de pie que duró un minuto.Pantalla no tan chicaLa series de televisión ‘Stranger Things’, ‘This Is Us’, ‘Game of Thrones’ y la miniserie ‘Big Little Lies’, fueron las grandes triunfadoras de los premios SAG.‘Big Little Lies’, drama producido por Reese Witherspoon, se llevó a casa dos de los trofeos más cotizados de la noche, el de Mejor Actriz y Actor en Miniserie o Película para Televisión para Nicole Kidman y Alexander Skarsgard, respectivamente.‘Veep’ se llevó dos preseas: Mejor Elenco en Serie de Comedia y Actriz de Comedia para Julia Louis-Dreyfus. La neoyorquina, quien se encuentra combatiendo el cáncer de mama, no asistió a la ceremonia.Millie Bobby Brown, protagonista de ‘Stranger Things’, lanzó un mensaje al inicio de la ceremonia dedicado a todas las jovencitas que quieren ser como ella en un futuro.“A todas las niñas que sueñan con ser actrices, quiero que sepan que creo en ustedes, no dejen que nadie las desanime y, por favor, sigan sus corazones”, señaló.‘This Is Us’ fue la gran ganadora de la pantalla chica, al llevarse el codiciado premio de Mejor Elenco en Serie de Drama.Consientena las estrellas• La cena de la gala fue preparada por el afamado chef Wolfgang Puck.• Para iniciar, se sirvió una ensalada de coles de Bruselas con dátiles, pera, queso parmesano y vinagreta de champaña.• Como segundo plato se dieron dos opciones: salmón picoso con "cous cous" o pechuga de pollo con especias orgánicas, arroz y vegetales cocidos.• Como los actores tardaban mucho en sus discursos, se les solicitó en más de una ocasión que resumieran sus agradecimientos a 45 segundos, si no les pondrían la música de salida.• Morgan Freeman atendió a cada una de las personas que se acercaron a saludarlo, se tomó fotos y platicó con sus colegas y fans.