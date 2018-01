Aclara hija de Petty que no era adicto

Ciudad de México— Luego de que se diera a conocer que Tom Petty murió de una sobredosis, su hija Annakim compartió en redes sociales un mensaje para aclarar que no era un adicto.La huérfana, de 35 años, explicó que su padre tenía lesionada la cadera, lo cual le causaba dolor, y que esto fue lo que lo orilló a tomar una serie de medicamentos que le provocaron una sobredosis accidental.“Thomas Earl Petty vivió un millón de vidas en una. Él tenia mucho dolor debido a que vivió una infancia con abusos y transformó su coraje en la mejor banda de rock and roll que haya existido. Mi padre en el pasado habló abiertamente de cómo superó un problema de drogas paralizante sin vergüenza”, escribió en Instagram.“Su reciente muerte es trágica, aun cuando murió haciendo lo que amó y continuará vivo en espíritu. Iba de gira con su cadera rota porque no tenía otra opción. Él amaba estar en los escenarios. No hay preguntas hipotéticas: yo amo a mi padre y siento que es ícono inmortal”, añadió.Petty, quien fuera líder de Tom Petty and the Heartbreakers y cofundador del grupo The Traveling Wilburys, falleció en octubre pasado debido a una combinación de fentanilo, oxicodona, temazepam, alprazolam, citalopram, acetilfentanilo y despropionilfentanilo.“La cantidad de dolor que causó su cadera fue más allá de una cirugía normal. Él está en paz lejos del dolor. Gracias por respetar la privacidad de mi familia e invitar al amor durante este impactante nuevo capítulo. A mi papá le encantó su vida y dejó mucho amor en su música para compartir. Invita amor, escucha a Tom Petty. Él falleció con su familia en una habitación llena de amor. Me siento muy conectado con él”, concluyó Annakim en su mensaje.