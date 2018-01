Cancela Amazon tres series

Los Angeles— Amazon Studios canceló ‘I Love Dick’, ‘Jean-Claude Van Johnson’ y ‘One Mississippi’, reportó Variety.Las cancelaciones son parte de una estrategia más amplia que viene de la alta dirección: Jeff Bezos ordenó que el estudio se aleje del tipo de programación original de nicho con el que se hizo de nombre, en busca de material más general que tenga mejor aceptación a nivel internacional.‘One Mississippi’ era una serie semiautobiográfica de Tig Notaro y Diablo Cody sobre el regreso de la primera a su ciudad natal que combinaba astutamente comedia y tragedia.‘I Love Dick’, una serie de Jill Soloway, creadora de Transparent, era una adaptación de la novela de Chris Kraus sobre la obsesión de una directora de cine con un artista masculino, en Marfa, Texas.‘Jean-Claude Van Johnson’ era una serie de acción de Dave Callaham, estrenada hace poco más de un mes, en la que JeanClaude Van Damme interpretaba a una estrella de acción llamada de la misma forma, quien también trabajaba como agente encubierto.Los tres programas fueron desarrollados bajo la supervisión de Roy Price, el jefe de estudio desacreditado que fue despedido tras acusaciones de hostigamiento sexual, pero éste no es un caso de borrar a un viejo régimen: él había empezado a implementar la estrategia de Bezos antes de su salida repentina.A primera vista, es una noticia terrible: no hay precisamente un exceso de series de televisión distintivas y aclamadas por la crítica desarrolladas por mujeres, y Amazon acaba de cancelar dos en un mismo día.Sin embargo, al verla más de cerca, es una noticia aún peor: Amazon está siguiendo conscientemente la misma estrategia orientada internacionalmente que convirtió a los estudios importantes en fábricas de cintas de superhéroes en la última década.En ese espíritu, y con la esperanza de lograr su propio éxito tipo ‘Game of Thrones’, el estudio está desarrollando una serie basada en ‘El Señor de los Anillos’.La saga cinematográfica de seis películas de Peter Jackson dura 22 horas en sus ediciones extendidas; afortunadamente, el universo de Tolkien por fin echará mano del lienzo más amplio de la televisión.

