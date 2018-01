No se deja acosar

Ciudad de México– La cantante Fabiola Finkmann reveló que a los 19 años fue víctima de acoso sexual por parte de un productor musical.Con el sueño de involucrarse en la industria musical, Finkmann tocó cada puerta que podía hasta que una se abrió; sin embargo, no salió como a ella le hubiera gustado."El primer disco que hice solita fue en Italia, hace como 20 años. Ya que estaba terminado el disco, el productor (cuyo nombre omite) comenzó un acoso verbal de 'vas o no sale el disco' (incitándola a una relación sexual)."Lloré como un año, pero le dije: 'Que no salga el disco, quédatelo'. Y, en efecto, no salió. Yo era muy joven y vivía sola en Italia, pude haber sido una presa muy fácil, pero gracias a Dios no fue así", afirmó, en entrevista.Finkmann compartió que esa no ha sido la única ocasión en que ha tenido esa mala experiencia, ya que hay personas que buscan aprovecharse de los demás siempre que pueden."Realmente me considero fuerte de carácter y creo que eso ayudó, en cierta parte, siempre me supe defender, sin hacer un escándalo. Digo, en ese momento no estaban estos celulares que ahora grabas a las personas y las exhibes; en ese momento era tu palabra contra la suya, incluso te podía pasar con gente de mucho poder."Sí lo viví varias veces. Tampoco fue de que me tocaran, salvo una vez que sí estuvo de defenderse fuerte, pero nunca fue algo que tuviera que llevar a los tribunales, siempre fueron propuestas y tratar de irlas capoteando", dijo.Con el tiempo, la intérprete ha ido aprendiendo de esas malas experiencias, por lo que invitó a las mujeres a no quedarse calladas ante los abusos."Siempre hay qué mantener tu conciencia limpia, por eso jamás dije 'voy a hacer algo de lo que me tenga que arrepentir, que no me deje dormir o que mis hijos se avergüencen de mí con tal de conseguir algo'. No, yo no soy así. A lo mejor algunas puertas se me cerraron por haberme negado en muchas ocasiones, seguramente, pero yo decía siempre 'prefiero mantener mi dignidad'", sostuvo.