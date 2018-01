Natalie Portman reveló que a los 13 años experimentó una situación de "terrorismo sexual" que le hizo sentir la necesidad de cubrir su cuerpo e inhibir su expresión, escribió CNN.La premiada actriz compartió su traumática experiencia el sábado hablando ante una multitud de miles de personas reunidas en el centro de Los Ángeles para la Marcha de las Mujeres.Portman recordó cuando cumplió 12 años en el set de "Léon: The Professional". Era su primera película. Ella interpretaba a una adolescente que se hacía amiga de un sicario con la esperanza de vengar el asesinato de sus padres, contó.Un año después, cuando la película fue estrenada, ella abrió la primera carta que le enviaba un seguidor. Era una "fantasía de violación" por parte de un hombre."En mi programa de radio local se inició un conteo regresivo hacia mi cumpleaños 18 - eufemísticamente la fecha en la que sería legal acostarse conmigo", dijo. "Los críticos de cine hablaban en sus reseñas sobre mis pechos en ciernes. Entendí rápidamente, aún teniendo 13 años, que si me expresara sexualmente, me sentiría insegura y que los hombres se sentirían con derecho a discutir y objetivar mi cuerpo para mi gran incomodidad".Portman dijo que ajustó su comportamiento, rechazó papeles con escenas de besos y enfatizó su lado "serio y estudioso". Ella se construyó una reputación de una joven mujer "mojigata, conservadora, estudiosa, seria" con el fin de sentir que su cuerpo estaba seguro y que su voz era escuchada."A los 13 años, el mensaje de nuestra cultura fue claro para mí", dijo. "Sentí la necesidad de cubrir mi cuerpo y de inhibir mi expresión y mi trabajo en orden de enviar mi propio mensaje al mundo de que soy alguien merecedora de seguridad y respeto. La respuesta a mi expresión, de pequeños comentarios sobre mi cuerpo a declaraciones deliberadas más amenazantes, sirvió para controlar mi comportamiento en un ambiente de terrorismo sexual".

