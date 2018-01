¡Vuelve el color!

Los Angeles— El color volvió a relucir en Hollywood anoche durante la alfombra roja de los Premios del Sindicato de Actores de Hollywood (SAG, por sus siglas en inglés).Así dejaron atrás la solemnidad y los atuendos oscuros que se han manejado en otras entregas, a favor de la lucha en contra del acoso sexual.Margot Robbie arrancó suspiros cuando llegó con un vestido blanco con pedrería, Millie Bobby Brown lució un atuendo rosado de lentejuela, Susan Sarandon (acompañada de su amiga Geena Davis) un diseño en azul metálico, mientras que Reese Witherspoon vistió un modelo verde de Zac Posen.Para varias luminarias, se trató más de festejar entre amigos y colegas, que para proclamar alguna idea política o social.“Es de mis ceremonias favoritas, porque puedes ver a personas que hace mucho no te topas, todo existe en un ambiente de camaradería y la buena vibra se siente en el ambiente. Hoy es para celebrar y no para atacar a nadie”, señaló Nicole Kidman a su paso por la alfombra.Y aunque la marcha de mujeres, realizada el sábado en varias partes de Estados Unidos, fue un tema recurrente en el encarpetado, así como los movimientos Times Up y Me Too, lo que imperó en las llegadas a los SAG fue la camaradería entre colegas.Los primeros en arribar a la alfombra fueron los niños y el resto del reparto de ‘Stranger Things’, seguido por los cast de ‘GLOW’ y de ‘This is Us’.Morgan Freeman fue la celebridad más asediada afuera del Shrine Auditorium, pues llegó con una comitiva de 20 personas y aunque no se paró para hablar con los fans, sí se mostró sonriente.Alison Brie, Mary J. Blidge y Zoe Kazan fueron algunas de las actrices que más robaron miradas.Kidman, Sarandon, Milo Ventimiglia, Halle Berry y el elenco de ‘Game of Thrones’ aprovecharon la alfombra duró dos horas y media para firmar posters, regalar autógrafos y tomarse selfies con los fans.