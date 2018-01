Provoca 'tentación'

Ciudad de México.- Debido al éxito de su participación en la telenovela Caer En Tentación, el protagonista Carlos Ferro aseguró que recibe muchas propuestas de mujeres que aman el personaje de Santiago, tanto que hasta la comida le quieren hacer.El actor dijo que todas esas propuestas se las toma con mucho humor, principalmente las que buscan algo más que un simple autógrafo."Una vez Silvia Navarro y yo hicimos un facebook live. Siempre Silvia se burlaba de mis tuppers, y sugirió que a ver quién me hacía la comida, y de ahí empezaron a surgir varias propuestas de: 'oye, yo te hago tus tuppers, yo soy nutrióloga, te hago tus verduritas'."Han surgido comentarios muy chistosos de gente que en realidad está interesada en hacerme de comer. Me ha tratado muy bien, me he divertido con esos detalles", afirmó en entrevista.A pesar de esas propuestas, el actor descartó recibir imágenes comprometedoras o que incluso le intenten faltar al respeto."He tenido mucho contacto con la gente que me sigue. Los leo, me escriben comentarios muy bonitos, que les encanta Santiago, que les gusta mucho, comentarios de las escenas."Pero nadie, ni uno, te lo puedo jurar, me ha mandado fotos comprometedoras ni me ha faltado al respeto. Únicamente me mandan bendiciones, éxito, buenos deseos, regalitos. Tengo fans muy lindos", expresó.Sufrir una infidelidad, enterarse de que su hijo no es de él, vivir la muerte de su esposa Carolina, ser acusado injustamente por asesinar a su cónyuge, es lo que ha tenido que soportar Santiago en la trama, producida por Giselle González.Sin duda, la infidelidad es lo que más le causó dolor a Santiago, pero ¿qué haría Ferro si estuviera en una situación similar?"Yo vengo de una familia súperfeminista. De entrada soy muy liberal en ese aspecto. Las mujeres y los hombres somos iguales, todo es equitativo. Lo bonito de Santiago es que recapacitó y reflexionó."En mi caso, si yo llego a vivir un engaño de esa manera, pues sería doloroso, pero tengo que salir adelante, igual que Santiago: Enfrentarlo y buscar respuestas. Ni modo, la vida es sólo una y lo pasado pasado", dijo.