Ed Sheeran se compromete

Londres.- Ed Sheeran anunció ayer que está comprometido con su amiga de largo tiempo Cherry Seaborn, a quien conoció cuando ambos iban a la escuela a los 11 años, reportó la agencia Reuters.“Conseguí una novia justo antes de Año Nuevo”, escribió en Instagram junto a una fotografía de ambos. “Estamos muy felices y enamorados, y nuestros gatos también están encantados”.Sheeran, de 26 años, y Seaborn, una contadora de 25 años, fueron alumnos en la misma escuela en Suffolk, en el este de Inglaterra, y comenzaron una relación en 2015.El pelirrojo ganador del Grammy ha gozado de una serie de éxitos desde que su álbum debut + (Plus) llegó al tope de los rankings musicales en Reino Unido en 2011 y alcanzó el quinto lugar en Estados Unidos.Su single ‘Shape of You’ fue el más vendido de 2017 en Reino Unido, según datos oficiales, y ‘Perfect’, en que también participa Beyoncé como artista invitada, fue el más vendido en el país en Navidad el año pasado.Seaborn, una entusiasta jugadora de hockey, estudió en la Universidad de Duke, en Carolina del Norte, y posteriormente en el distrito financiero de Wall Street, en Nueva York, antes de volver a Inglaterra.Aún no se ha anunciado la fecha de la boda.… También Darren CrissDarren Criss ¡está comprometido! El actor anunció, a través de Instagram, que le dio el anillo a su novia, Mia Swier.Criss, de 30 años, tiene 7 años saliendo con Swier.“Mia y yo tenemos siete años y medio de divertidas, chifladas, maravillosas y locas aventuras juntos. Estoy feliz de anunciar que llevaremos estas aventuras a otro nivel. Vamos por eso. A algo a donde ninguno de los dos ha ido antes. Comprometidos”, escribió la estrella de Glee en Instagram, junto a una foto en la que aparece con la joven.

