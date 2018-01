La chica que todos quieren

Ciudad de México— En menos de una década, Blanca Suárez se ha posicionado como una de las actrices españolas de mayor proyección internacional gracias a su talento y belleza.A sus 29 años, es una de las protagonistas de la serie de Netflix Las Chicas del Cable, y en su currículum figuran proyectos con reconocidos directores, como Pedro Almodóvar y Alex de la Iglesia.Y si bien convertirse en una estrella no era el objetivo de esta madrileña, admite que ha gozado el proceso."Uno sueña, te imaginas cosas y te encantaría que pasaran otras, pero nunca he sido de perseguir algo ciegamente porque si eso no llega a ocurrir o te pasan otras cosas que son igual de especiales, no se disfrutan igual que cuando tienes algo deseado tan claramente."Moverme así me ha permitido disfrutar muchísimo más de lo que está pasando", compartió la actriz y modelo en entrevista.De hecho, la actuación no figuraba en su panorama: su plan era licenciarse en Comunicación Audiovisual por la Universidad Rey Juan Carlos.Pero entonces llegó la cinta ‘Eskalofrío’, en 2007, y con la serie ‘El Internado’, donde interpretó a Julia Medina, comenzó su fulgurante carrera.Su trayectoria dio otro vuelco en 2011 al convertirse en una "Chica Almodóvar" al interpretar a Norma, la hija del personaje de Antonio Banderas en ‘La Piel que Habito’, papel por el que fue nominada a los Premios Goya como Mejor Actriz Revelación.Gracias a su desempeño, volvió a ser llamada por el cineasta para Los ‘Amantes Pasajeros’, en 2013."(Chica Almodóvar) Es un título que se pone desde fuera, una calificación espectacular, pero al final es como todo, un proyecto más. Evidentemente trae cosas muy diferentes, viajas mucho con esas películas."Llegas a todo el planeta y adentrarte en el mundo de Pedro es muy especial. Pero, bueno, después llega otro proyecto y sigues viviendo más cosas. Recuerdo esas dos películas con mucho cariño", añadió.No obstante, asegura que sigue siendo la misma niña que creció en el Barrio de Salamanca de la capital española, a la que le gusta el cine y que, de no ser actriz, le hubiese gustado ser estilista de moda."Me gusta hacer y disfrutar las mismas cosas, lo que pasa es que el día a día cambia, es diferente. Viajas, ves a tu gente menos de lo que te gustaría. Hay cosas que tienes que hacer de forma distinta, pero la gracia está en mantener las que realmente te llenan".Su gusto por la moda y sus looks camaleónicos también la han posicionado como una de las famosas que marcan estilo.Y a ello hay que sumar esos ojos marrón y ese cuerpo de tentación han conquistado a galanes como Miguel Ángel Silvestre, Dani Martin y su actual novio, el también actor Joel Bosqued.Conócela…• Blanca Martínez Suárez nació el 21 de octubre de 1988 en Madrid.• Edad: 29 años• Estatura: 1.67 mts• En su adolescencia practicó patinaje artístico, gimnasia rítmica y natación.• Tuvo una relación de aproximadamente dos años con el actor Javier Pereira.• Es adicta a Instagram, donde tiene más de 1.8 millones de seguidores.• En 2009, compitió por la Ninfa de Oro a la Mejor Actriz de Drama por ‘El Internado’ en el Festival de Televisión de Montecarlo.• Fue nombrada, en 2012, como la Mujer del Año por la edición española de la revista GQ.• ‘Mi Gran Noche’, ‘Mi Panadería en Brooklyn’, ‘El Bar’ y ‘Tiempo Después’ son sus recientes películas.