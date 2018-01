Sin rencores

Ciudad de México.- Luego de 22 años de no trabajar juntos, Pati Chapoy y Juan José Origel limaron asperezas y se reunieron para celebrar el aniversario de Ventaneando, programa que ambos condujeron en un inicio.Con la apertura de las televisoras, la directora de espectáculos del Ajusco decidió invitar a Origel a su programa y proyectar la amistad que retomaron luego de la muerte del padre del conductor."Juan José ha crecido mucho. Es una persona muy talentosa que ha sabido abrirse camino, no nada más en Televisa, sino en otras plataformas", dijo Chapoy en entrevista."La verdad sí sentí mucha emoción y nervios al entrar a lo que fue los inicios de mi carrera en la televisión. Me siento muy contento de estar aquí", agregó Origel.Al momento de la salida de Origel de Azteca, en 1997, la relación entre ambos no terminó de buena manera, algo de lo que Chapoy se arrepiente."De lo que me puedo arrepentir, no nada más en esta ocasión sino en todas, es que yo me enoje, porque el enojo, el coraje, la ira te maneja."Es muy delicado y desafortunado enojarse. Sí me arrepiento de haberme enojado en ese momento porque de pronto sin tener ningún interés lo ofendí (a Origel), y fue públicamente, porque lo hice en televisión nacional. Por supuesto que me arrepiento", expresó Chapoy.Para Origel, haber estado en los inicios del programa y aprender de Pati Chapoy significó mucho porque eso lo ayudó a enfrentar los retos que le esperaban."El estar al lado de una mujer que ya tenía toda la experiencia dentro de la televisión fue muy importante para mí. Yo llegué, y aunque tuviera un programa de radio, no es lo mismo que enfrente de una pantalla."Fue un aprendizaje impresionante porque no todo mundo tiene esa suerte. Fue muy reconfortante estar aprendiéndole a una mujer que se las sabía de todas a todas. Eso a mí me ha servido muchísimo hasta el día de hoy, gracias a Pati", dijo el conductor.