Agradece legado de su padre

Ciudad de México.- Ser hija de uno de los cantautores cubanos más reconocidos era un peso que no le gustaba cargar, pero con el tiempo, Haydée Milanés reconoció el valor del legado musical que le dio su padre.Creció con el son y la trova tradicional cubana, escuchando canciones como ‘No Ha Sido Fácil’ y ‘La Vida No Vale Nada’, y aunque quiso alejarse de las composiciones de Pablo Milanés, terminó entendiendo que sin ellas no podía entender su camino como artista.“Para cualquier persona joven que está comenzando su carrera tener una figura tan fuerte como es mi padre es una cosa difícil de asumir, para mí así fue en un principio y fui bastante radical, de hecho yo no quise cantar las canciones de mi padre al principio, no quise llamarme Haydée Milanés, sólo quería ser Haydée y creo que la decisión que tomé de buscar a otros autores fue buena”, contó en entrevista.“Me ha costado mucho trabajo poner mi sello personal, encontrar un espacio, un estilo propio, un canto y pienso que de alguna manera lo he logrado”.Además de presentarse con él, lo tomó como musa para hacer el disco ‘Amor’, un homenaje que reúne sus éxitos, y del cual lanzará una versión deluxe en mayo de este año.La cantante refrescará los temas con diferentes invitados, con Julieta Venegas, Rosalía León, Lila Downs, Fito Páez, entre otros.“Para mí, mi padre es mi ídolo, entonces yo sentí en este momento que he encontrado mi espacio, una necesidad de compartir la música, de poder decir gracias por todo el amor que me dio y todo el legado que me ha dado musicalmente”, señaló.Una cátedra de las composiciones de su padre y de la música cubana es la que dio en el Lunario del Auditorio Nacional el jueves, en show ‘Haydée Milanés y su Trío’.Una noche de son, bolero y jazz es lo que preparó para su concierto, en el que compartió el escenario con Rosalía León, Francisco Céspedes y Edgar Oceransky.