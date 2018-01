Enorgullece hija a Paul McCartney

Los Angeles.- Stella McCartney contó con padrinos de lujo durante la presentación de su colección Otoño 2018 en Los Angeles, California.Los ex Beatles Paul McCartney y Ringo Starr asistieron al evento y demostraron lo orgullosos que se sienten de la hija de McCartney.Fue un asunto de familia que comenzó con Sir Paul recorriendo la alfombra roja antes de cantar para un público vestido a la moda.El músico dijo a los reporteros que estaba orgulloso de su hija, y bromeó con que ésta había heredado el sentido del estilo de su antiguo compañero, Ringo Starr.McCartney se unió a la banda Muse en el escenario para interpretar clásicos de los Beatles como ‘I Saw Her Standing There’ y ‘Helter Skelter’. También tocaron St. Vincent y Beck, junto al coro Compton Kidz Club.Las modelos posaron alrededor del local, acentuando el marco del concierto de rock con mezclilla desteñida, vibrantes estampados animales y suéteres acogedores.Pero también hubo espacio para la reflexión social, pues un letrero de neón de Time’s Up le dio la bienvenida a los invitados a los S.I.R. Studios de Hollywood.“Es hora de que la industria de la moda se pronuncie un poco más. Somos casi 80 por ciento de mujeres en la compañía, pero también me gustan los hombres. Así que soy una gran creyente en la igualdad”, expresó la diseñadora británica, quien vistió de negro en apoyo a la iniciativa contra la violencia sexual Time’s Up.Katy Perry, Christina Aguilera, Emma Roberts, Kate Hudson y Goldie Hawn estuvieron entre las famosas que asistieron al evento.

