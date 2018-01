Reinicia la magia

Los Angeles.- Les tomó seis temporadas tener un final feliz, pero como en todo cuento de hadas, cada cierre es un comienzo.‘Once Upon A Time’ se reinventa y presenta una nueva etapa de la historia situada en Storybrooke.En el arranque de la séptima temporada, su creador, Adam Horowitz, anticipó un recuento de los hechos de la primera entrega, pero bajo una óptica distinta.“Un nuevo capítulo parecía la decisión correcta para hacerlo coyuntural. Presentamos ahora una historia que parte de Henry, pero con ello no estamos desechando todo lo que construimos en las temporadas anteriores, pues son las raíces de todo lo que se avecina.“Un Henry adulto en una nueva aventura en Storybrooke nos abre muchas posibilidades, tanto para viejos y nuevos personajes, y da aproximaciones distintas a una historia conocida”, dijo Horowitz.La serie se ubicará años después de que Henry dejara el pueblo encantado y olvidara los hechos que marcaron su infancia, pero serán circunstancias cruciales de Storybrooke que llevarán a Cenicienta a ir por él al mundo real y recordarle quién es.“El romance principal será entre estos dos personajes, así como en su momento fue el príncipe encantador con Blancanieves o Emma Swan con Hook. De hecho, hay cosas pendientes qué resolver sobre Emma y quedarán claras para el segundo episodio.“La esencia de la serie se mantiene, pues siempre ha sido el sentido de esperanza y cómo el tener fe en algo bueno puede llevarte a cosas mejores, ese es el show por el que apostamos", adelantó.Por seis años, Lana Parilla fue el personaje complejo que muchos espectadores llegaron a odiar, pero en esta nueva etapa de ‘Once...’ deja la corona a un lado y explora otros matices al encarnar a una bartender.“Lo que hacía antes era una evolución del personaje y ahora es completamente distinto, ni siquiera se llama Regina. Esta mujer trabaja en un bar y no es la reina que estamos acostumbrados a ver.“Se siente distinto, pues no siempre te dan la oportunidad de retomar un mismo personaje bajo otra óptica”, señaló Lana.Los nuevos personajes que completan la temporada son Cenicienta, interpretada por Dania Ramírez; Tiana, encarnada por Mekia Cox; Alicia en la persona de Rose Reynolds y, como la pequeña Lucy, Alison Fernandez.‘Once...’ estrenó esta semana y se transmite los martes Canal Sony.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.