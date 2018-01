Las pasarelas del mundo vuelven a la actividad en 2018. De los primeras desfiles, tenemos las que actualmente se realizan en París y Berlín.En la capital alemana, actualmente se realiza el Mercedes Benz Fashion Week con las tendencias para la temporada otoño-invierno de 2018/2019.Dentro de las imágenes enviadas por la agencia Associated Press, nos llamó la atención el trabajo de Irene Luft. Su marca homónima Prêt-à-Porter, lista para vestirse, estuvo presente el miércoles en la pasarela del MS Fashion Week.El Diario contactó a Irene y nos reveló sus motivaciones alrededor de materiales y tonos desenfadados.“Para mi más reciente colección, miré mi entorno y me dio la impresión de que la frustración y el enojo iban al alza –de una manera que no habíamos visto en muchos años”, dijo por mensaje.Luft, de origen ruso pero con base de operaciones en todo Europa, también considera que los líderes morales y sociales contemporáneos han desaparecido. Teme que en los próximos años el mundo se dirija hacia una anarquía.De lo anterior, se asoma un guiño a la estética punk, la cual Luft abraza abiertamente.“En este momento siento que debemos adoptar un ‘pequeño punk’, para aceptar toda esta anarquía”, agregó.El Mercedes Benz Fashion Week de Berlín concluye este fin de semana en la capital de Alemania. (Jorge Spinoza/El Diario de Juárez)

