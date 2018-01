De Rusia para Juárez

Antes de que deportistas de todo el mundo invadan Rusia durante la Copa Mundial de Futbol 2018, el país de Europa Oriental irrumpirá en cerca de mil salas de cine y teatros de 50 países, pero no con futbolistas, sino con bailarines.Entre la larga lista de recintos que proyectarán las puestas en escena desde Moscú, Rusia, y que recibirán a la mismísima compañía Bolshoi Ballet, se encuentran dos cines de la frontera y el Centro Cultural Paso del Norte, por lo que este año a Ciudad Juárez y El Paso le aguardan unos meses llenos de cultura rusa.A partir de hoy, con la transmisión de ‘The Lady of the Camellias’ en Cinepolis VIP Las Misiones, y hasta el domingo 10 de junio, -cuatro días antes de que comience la Copa Mundial- se presentarán una serie de cinco obras interpretadas por la compañía que es considerada como una de las más antiguas en el mundo.Después de esta primera proyección en Ciudad Juárez todas las funciones tendrán lugar en Cinemark de Cielo Vista Mall en El Paso, comenzando mañana con ‘Romeo y Julieta’, y continuando con ‘The Lady of The Camellias’ el domingo 4 de febrero.Y a pesar de que no todas las obras se podrán ver en ambas partes de la línea fronteriza, Juárez se engalanará el martes 6 marzo con la visita del ballet ruso interpretando el ‘Lago de los Cisnes’.El clásico cuento de hadas con música de Piotr Ilich Chaikovski tendrá lugar en el Teatro Víctor Hugo Rascón Banda, recinto que ya ha recibido al Bolshoi Ballet, fundado en 1776, con obras como ‘El Cascanueces’.‘El Lago de los Cisnes’Centro Cultural Paso del NorteMartes 6 de marzo8:00 p.m.Boletos a la venta en www.donboleton.com, en las oficinas de Don Boletón (ubicadas en la avenida Manuel Gómez Morín, local 3), en todas las tiendas Sounds y en el call center (656) 613-0100Costo: Desde 385 y hasta 770 pesosCiudad JuárezCinepolis VIP Las MisionesHoy, función a las 12:00 p.m.Cinemark Cielo Vista Mall 14 and XD (8401 Gateway West)Del domingo 21 de enero al domingo 10 de junioHorarios y disponibilidad sujetos a cambios. Para más información consulte cartelera.

