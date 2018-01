Y aparte... ¡diseña!

Monterrey.- No lo hurta, lo hereda de su madre Cindy Crawford y a las pruebas se remite. Nace una estrella de la moda y ahora ha dado más de qué hablar por las firmas con las que trabaja, y es que Kaia Gerber de 16 años, también decidió lanzarse al mundo del diseño, publicó E! News.Además de estar en las pasarelas más famosas del mundo y posar para grandes publicaciones, ahora Gerber prueba suerte en el mundo del diseño, de la mano de Karl Lagerfeld, con el que tiene una nueva línea en la que toma parte.De acuerdo con Women’s Wear Daily (WWD), la modelo ya pone su pequeño ojo clínico junto al creador de Chanel para lanzar una nueva línea de ropa y accesorios.“Cuando Karl nos dijo su idea de colaborar con Kaia, nos emocionamos mucho”, dijo Pier Paolo Righi, director ejecutivo de Lagerfeld, a través de un comunicado.Hace unoa semana, Crawford, mamá de Gerber anunció que es la estrella de la recreación de su icónico anuncio de Pepsi original de 1992.Cindy, de 51 años, filmó recientemente el spot, que protagonizará junto a su hijo de 18 años, Presley Walker Gerber. “Fuimos a trabajar juntos ese día y compartimos el mismo tráiler. Y mientras él actuaba, yo era solo una mamá orgullosa que miraba desde la barrera, tratando de no molestarlo”, ha dicho en una entrevista telefónica.El anuncio se titula ‘This Is The Pepsi’ y es parte de la campaña Pepsi Generation de la compañía que celebra los 120 años de la marca en la cultura pop.El anuncio original presenta a Crawford luciendo con una camiseta sin mangas y jeans cortos mientras conduce un Lamborghini. Luego se detiene en una gasolinera para comprar una Pepsi mientras unos niños la observan embelesados.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.